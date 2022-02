Ferrari sugli scudi anche nella seconda giornata del test di Barcellona che ha inaugurato la stagione 2022 di Formula 1.

È infatti di Leclerc, con 1:19.689 (poco più di un decimo superiore a quello fatto registrare ieri da Norris), il miglior tempo, ottenuto dal monegasco nel pomeriggio, utilizzando gomme medie.

Secondo miglior tempo per l'Alpha Tauri Gasly, mentre la McLaren conferma quanto di buono aveva fatto vedere ieri con il terzo tempo di Ricciardo ottenuto nella sessione mattutina.

Oggi, per la Red Bull, è stata la volta di Sergio Perez che ha fatto registrare il settimo tempo, mentre Lewis Hamilton, sceso in pista nel pomeriggio, non è andato al di là del 16° tempo, utilizzando però solo la mescola dura "C2".

L'Alfa Romeo è finalmente riuscita a ottenere un numero significativo di giri dopo le difficoltà della prima giornata. Il nuovo pilota Guanyu Zhou è stato il nono più veloce, percorrendo 71 giri nel pomeriggio, dopo che Valtteri Bottas ne aveva fatti 21 nella sessione mattutina.

Così Leclerc ha commentato la sua prestazione:

"È stata una giornata positiva. Abbiamo fatto molti giri e piano piano riusciamo a capire la macchina e a spingerla un po' di più. ... Nelle curve ad alta velocità si comporta abbastanza bene. Alle basse velocità si sente un po' di più il peso della macchina, soprattutto in frenata e nell'ultimo settore, ma nel complesso il feeling non è male".

Questi i tempi di giornata:

Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1:19.689 Pierre Gasly (Fra) Alpha Tauri 1:19.918 Daniel Ricciardo (Aus) McLaren 1:20.288 George Russell (GB) Mercedes 1:20.537 Carlos Sainz (Spa) Ferrari 1:20.546 Sebastian Vettel (Ger) Aston Martin 1:20.784 Sergio Perez (Messico) Red Bull 1:21.430 Nikita Mazepin (Rus) Haas 1:21.512s Alex Albon (Tha) Williams 1:21.531 Guanyu Zhou (Chi) Alfa Romeo 1:21.885 Nicholas Latifi (Can) Williams 1:21.894 Lance Stroll (Can) Aston Martin 1:21.920 Mick Schumacher (Ger) Haas 1:21.949 Esteban Ocon (Fra) Alpine 1:22.164 Valtteri Bottas (Fin) Alfa Romeo 1:22.288 Lewis Hamilton (GB) Mercedes 1:22.562



Da segnalare che il quattro volte campione mondo Sebastian Vettel (Aston Martin), oggi ha detto, a seguito dell'invasione dell'Ucraina, che il gran Premio di Russia deve essere cancellato e che se non lo sarà, lui non vi prenderà comunque parte.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1496883165297889285