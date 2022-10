Queste le dichiarazioni di venerdì di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, e di Charles Michel, presidente del Consiglio dell'Ue, rilasciate durante la conferenza stampa congiunta per riassumere le decisioni prese durante la riunione informale dei capi di Stato o di governo del 7 ottobre.





Le parole di Ursula von der Leyen...

... Continuiamo a rimanere saldi nell'appoggio all'Ucraina. Il Team Europe – ovvero l'UE e gli Stati membri – è il più importante sostenitore dell'Ucraina insieme agli Stati Uniti. Abbiamo fornito, ormai, dall'inizio della guerra, 19 miliardi di euro all'Ucraina. Questo senza contare l'assistenza militare. Ciò include il rilascio di ulteriori 2 miliardi di euro in assistenza macrofinanziaria nei prossimi giorni. Naturalmente, non dovremo guardare solo all'immediato – in relazione al sostegno finanziario – ma anche a medio termine, alla ricostruzione. Sostenere l'Ucraina in questo sforzo è lo scopo di una conferenza congiunta che la Commissione e la Presidenza del G7 terranno alla fine di questo mese a Berlino. È stato molto bello ascoltare gli altri leader su questo argomento molto importante, la ricostruzione dell'Ucraina. Quello che è già chiaro è che dovremo individuare nuove fonti di finanziamento perché sarà necessario un importo ingente. E dovremo stabilire un approccio molto strutturato per garantire la prevedibilità del finanziamento, la trasparenza su come sarà fatto e, naturalmente, la sua sostenibilità dei finanziamenti per l'Ucraina.Quindi, il secondo punto di cui abbiamo discusso era l'energia. Oggi, a sette mesi dall'inizio della guerra che la Russia ha scatenato contro l'Ucraina, siamo molto più preparati per l'inverno rispetto a prima. Solo per dare una cifra: all'inizio della guerra, del gas importato complessivamente, il 41% era russo. Oggi siamo scesi al 7,5%. E questo mostra quanto siamo progrediti nella diversificazione, liberandoci dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili russi e rivolgendoci a fornitori più affidabili. I nostri stoccaggi sono ormai pieni al 90%. Questo è, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il 15% in più, quindi siamo in buono stato per quel che ci riguarda. E quindi, la discussione si è incentrata sulla questione dei prezzi elevati del gas nel loro complesso e dei prezzi elevati dell'elettricità. Come sapete, Ho inviato una lettera per definire in dettaglio una tabella di marcia su come affrontare questi argomenti: negoziare con i nostri fornitori affidabili una via preferenziale per prezzi sostenibili; o più in generale limitare i prezzi sul mercato del gas; capire come limitare l'influenza del gas nella formazione dei prezzi dell'elettricità. Tutti questi argomenti sono stati discussi nell'ottica che, all'interno di una tabella di marcia, per le prossime settimane arriveranno dalla Commissione proposte più dettagliate. Una cosa è molto chiara: c'è un ampio sostegno sul fatto che alla prossima primavera, alla fine dell'inverno quando i nostri depositi saranno esauriti, vi sia un approvvigionamento comune di gas, in modo da poter far valere il peso dell'Ue in fase di contrattazione.Dobbiamo raddoppiare gli investimenti nelle energie rinnovabili autoctone. Non solo per il clima, ma anche perché il passaggio all'energia pulita è il modo migliore per ottenere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Questo è il motivo per cui esamineremo ulteriori finanziamenti da incanalare attraverso REPowerEU. Abbiamo bisogno che tutti i paesi dispongano delle risorse necessarie per investire in energia pulita.Infine, ultimo ma non meno importante, un cenno sulla protezione delle infrastrutture critiche. Quello che è successo con Nord Stream 1 e Nord Stream 2 è chiaramente il tipo di minacce a cui dovremo abituarci, ma soprattutto essere preparati. Come sapete, la Commissione ha presentato un piano in cinque punti sulla preparazione, sulle prove di stress, sulla risposta, sul coordinamento internazionale e sullo scambio di informazioni. Il nostro lavoro inizia ora. È molto positivo che abbiamo già una legislazione in atto, che è stata sviluppata durante la Presidenza francese. Pertanto, anticipiamo ora l'entrata in vigore di queste nuove norme dell'UE sulla resilienza delle entità critiche e la cyber sicurezza, rafforzando così la nostra infrastruttura critica. Naturalmente, contatteremo anche i partner internazionali, in primis la NATO.



Queste le parole di Charles Michel...

... Abbiamo preso decisioni per rafforzare le sanzioni imposte alla Russia poiché dobbiamo aumentare la pressione sul Cremlino. Inoltre, sia oggi che ieri, abbiamo sottolineato l'importanza di raggiungere i paesi terzi per contrastare la narrativa russa. Sappiamo che questa guerra, iniziata dalla Russia, ha enormi conseguenze non solo per il continente europeo, ma anche per il resto del mondo, non da ultimo in termini di crisi della sicurezza alimentare e crisi energetica. Come sapete, siamo determinati a supportare i nostri partner in tutto il mondo nell'affrontare la crisi della sicurezza e, oggi, ci siamo concentrati anche su questo. Per quanto riguarda la crisi energetica, stiamo sviluppando strategie per affrontare la situazione energetica e le conseguenze economiche e sociali di questa crisi.Oggi abbiamo anche avuto l'opportunità di affrontare, in questa riunione informale del Consiglio europeo, questa questione fondamentale della situazione energetica. Sia chiaro, lo sappiamo tutti, la Russia ha iniziato una guerra contro il popolo ucraino, che soffre quotidianamente e che combatte con coraggio per i valori che condividiamo e per il proprio futuro, ma anche per il futuro dell'Europa. Ma certamente, la Russia ha anche lanciato un missile energetico contro il continente europeo e il mondo. C'è una crisi energetica che dobbiamo affrontare.Abbiamo avuto l'opportunità, in sostanza, di affrontare tre temi che ci sembrano estremamente importanti e per i quali l'azione europea è essenziale. Da un lato, l'importanza di agire per ridurre i consumi e ridurre la domanda. Le prime decisioni sono state prese su iniziativa della Commissione Europea e, grazie al rapido lavoro della Presidenza ceca, continueremo a impegnarci per ridurre i consumi. È una delle prime leve. Ognuno di noi ha una parte, una capacità, un'opportunità di agire per garantire che possiamo affrontare questa sfida insieme.Il secondo punto è la questione della sicurezza dell'approvvigionamento. Lavoriamo già da diversi mesi per garantire che le scorte possano essere riempite il più possibile. È un buon passo, è importante. Avevamo anche accennato, fin da prima dell'estate, sull'importanza di creare gradualmente piattaforme per l'acquisto congiunto di risorse energetiche. Abbiamo avuto l'opportunità di tornare oggi su questo argomento e abbiamo ricevuto sempre più sostegno per progredire su questo aspetto. E poi c'è il terzo elemento, che è la questione dei prezzi. È un impatto doloroso per le famiglie. È anche potenzialmente doloroso per le nostre attività e ha un impatto economico. Vorrei anche affermare oggi che abbiamo sentito il desiderio condiviso tra i leader europei di mobilitarci con l'ambizione comune di abbassare i prezzi delle risorse energetiche e di lavorare con il Consiglio dell'Unione, con la Commissione europea, affinché questo Consiglio deve essere vista oggi come una tappa strategica che ci avvia verso il prossimo Consiglio europeo, che dovrebbe essere l'occasione per fare passi avanti in termini di presa in carico delle misure necessarie.