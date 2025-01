Fondata nel 2001, Health Italia è oggi una delle principali realtà indipendenti nel panorama italiano dell’assistenza e della sanità integrativa. L’azienda si distingue per la sua capacità di offrire soluzioni personalizzate dedicate al welfare aziendale, includendo piani sanitari, servizi assistenziali e programmi di flexible benefits.



Health Italia al servizio di famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione

La missione di Health Italia si basa sulla promozione della cultura della salute e della prevenzione, proponendo piani di sanità integrativa pensati per famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione. Grazie a una vasta rete di oltre 8.500 strutture sanitarie convenzionate e più di 15.000 professionisti presenti in tutta Italia, l’azienda garantisce un accesso capillare e qualitativo ai servizi di cura e benessere. La centrale operativa di Health Assistance rappresenta un punto di riferimento per l’erogazione di servizi assistenziali e sanitari su misura, offrendo supporto diretto e personalizzato. Tra le soluzioni proposte, Hi Welfare si distingue come servizio specificatamente dedicato al welfare aziendale. Attraverso una piattaforma online avanzata, consente la gestione efficiente dei piani di welfare aziendale in modalità flexible benefits, rispondendo alle esigenze di benessere dei dipendenti e favorendo un miglior equilibrio tra vita privata e lavorativa.



Health Italia: innovazione e telemedicina

Health Italia ha inoltre investito significativamente nell’innovazione tecnologica, in particolare nel settore della telemedicina, grazie a Health Point. Attraverso una piattaforma proprietaria e una rete di strutture proprie e convenzionate, l’azienda offre servizi innovativi di diagnostica e prevenzione. Tali servizi includono check-up e prestazioni sanitarie eseguibili presso farmacie e spazi aziendali dedicati, perfettamente integrati nei piani di welfare aziendale. Questa attenzione all’innovazione ha permesso all’azienda di rispondere in maniera mirata ed efficace alle necessità di un mercato in continua evoluzione. L’offerta di Health Italia si è ampliata nel tempo, diventando un punto di riferimento non solo in Italia ma anche a livello europeo. L’azienda si impegna quotidianamente a promuovere stili di vita sani, generando valore attraverso modelli di protezione innovativi per famiglie e imprese. La passione e il coraggio nel migliorare continuamente i sistemi di welfare rappresentano i pilastri su cui si basa il successo del Gruppo.