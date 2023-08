Vivian Baker, la talentuosa makeup artist americana, vincitrice nel 2020 dell'Oscar nella categoria Miglior trucco e acconciatura per il film Bombshell - La voce dello scandalo, ha tutte le carte in regola quest'anno per conquistare la seconda statuetta della sua carriera grazie all'incredibile lavoro nel film di Bradley Cooper, Maestro, che sarà presentato al prossimo Festival di Venezia.

Grazie alle sue doti nel trucco prostetico la Baker è riuscita a trasformare Bradley Cooper nel famoso direttore d'orchestra, compositore e pianista statunitense, Leonard Bernstein.

Non resta che aspettare l'inizio della Stagione dei Premi per scoprire se riuscirà a mantenere la sua leadership tra le previsioni. Intanto scopriamo i suoi potenziali rivali nella corsa al Best Makeup and Hairstyling.