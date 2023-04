In un mondo sempre più attento all'espressione personale e all'unicità, l'abbigliamento personalizzato sta prendendo sempre più piede. Tra le tecniche più innovative e apprezzate per la stampa di abiti su misura troviamo la sublimazione e la Direct To Film (DTF). Tuttavia, per ottenere risultati ottimali, è fondamentale scegliere il giusto tessuto. In questo articolo, esamineremo l'importanza di un buon tessuto per la creazione di abbigliamento con stampe personalizzate in sublimazione e DTF.

Sublimazione e DTF: due tecniche rivoluzionarie

La sublimazione è un processo di stampa digitale che utilizza inchiostri a base di pigmenti, i quali passano dallo stato solido allo stato gassoso sotto l'effetto del calore, permettendo di trasferire l'immagine direttamente sul tessuto. Questa tecnica offre colori vivaci e duraturi, nonché una finitura morbida al tatto, senza la sensazione di "pesantezza" tipica delle stampe tradizionali.

La DTF (Direct To Film), invece, è una tecnologia di stampa relativamente nuova che consente di stampare direttamente su un film di poliuretano, il quale viene poi trasferito sul tessuto attraverso l'uso di calore e pressione. La DTF offre una maggiore flessibilità nella scelta dei materiali su cui stampare e una maggiore resistenza al lavaggio rispetto ad altre tecniche di stampa.

L'importanza del tessuto: una base fondamentale

Per ottenere risultati eccellenti con entrambe queste tecniche, la scelta del tessuto gioca un ruolo cruciale. Un buon tessuto deve possedere alcune caratteristiche fondamentali:

Composizione chimica adatta: La sublimazione funziona meglio su tessuti sintetici, come il poliestere, poiché questi materiali permettono all'inchiostro di penetrare e legarsi alle fibre in modo permanente. Per la DTF, invece, è possibile utilizzare sia tessuti sintetici che naturali, come il cotone, purché siano trattati con un primer adeguato.

Elevata capacità di assorbimento: Un tessuto con una buona capacità di assorbimento dell'inchiostro permette una distribuzione uniforme del colore, garantendo stampe nitide e dettagliate. Inoltre, un'alta capacità di assorbimento riduce il rischio di sbavature e imprecisioni durante il processo di stampa.

Resistenza al lavaggio e all'usura: Un tessuto di qualità deve mantenere la sua forma e le sue caratteristiche anche dopo numerosi lavaggi, senza subire deformazioni o perdite di colore. Inoltre, deve essere resistente all'usura, in modo da garantire una lunga durata del capo e della stampa.

Comfort e traspirabilità: Per garantire il massimo comfort durante l'uso, è importante scegliere un tessuto morbido e traspirante, che permetta una buona circolazione dell'aria e che non causi irritazioni cutanee.

La scelta del tessuto giusto: consigli pratici

Ecco alcuni suggerimenti per scegliere il tessuto ideale per l'abbigliamento personalizzato in sublimazione o DTF:

Per la sublimazione, prediligete tessuti in poliestere al 100% o con una percentuale elevata di poliestere. Questo garantirà una migliore penetrazione dell'inchiostro e colori più vivaci e duraturi. Tuttavia, è possibile utilizzare anche tessuti misti, come il cotone e il poliestere, per un risultato più naturale e morbido al tatto.

Per la DTF, optate per tessuti con una buona capacità di assorbimento dell'inchiostro, come il cotone, il poliestere o i tessuti misti. Assicuratevi che il tessuto sia compatibile con il primer utilizzato, per garantire una buona adesione del film di poliuretano.

Considerate il tipo dicapo che desiderate creare e le sue esigenze specifiche. Ad esempio, per abbigliamento sportivo o tecnico, scegliete tessuti sintetici leggeri e traspiranti, come il poliestere o il nylon. Per capi più casual o da indossare ogni giorno, optate per tessuti naturali o misti, come il cotone o il cotone e poliestere, che offrono un equilibrio tra comfort e durata.

Prestare attenzione alla grammatura del tessuto, poiché influisce sulla resistenza, sulla qualità della stampa e sul comfort. Tessuti con grammatura più alta offrono maggiore resistenza all'usura e una migliore capacità di assorbimento dell'inchiostro, ma possono risultare più pesanti e meno traspiranti. Scegliete la grammatura in base all'utilizzo previsto del capo e alle vostre preferenze personali.

Infine, tenete in considerazione l'impatto ambientale del tessuto scelto. Prediligete materiali sostenibili, come il cotone biologico o il poliestere riciclato, per ridurre l'impronta ecologica del vostro abbigliamento personalizzato.



La scelta del tessuto giusto è fondamentale per garantire la qualità e la durata delle stampe personalizzate in sublimazione e DTF. Considerando le diverse esigenze in termini di composizione chimica, assorbimento, resistenza e comfort, è possibile individuare il materiale più adatto al proprio progetto e ottenere capi unici e di alta qualità.

In un mercato sempre più competitivo e attento all'unicità, l'abbigliamento personalizzato rappresenta un'opportunità di distinguersi e di esprimere la propria personalità. Scegliere il tessuto ideale per la stampa in sublimazione e DTF è il primo passo per creare un capo che sia non solo esteticamente piacevole, ma anche comodo, duraturo e sostenibile.

Con il contributo di PrintLab 17.02.1530 Srl