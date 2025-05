Secondo la Slovenia, l'Attestazione per Natanti da Diporto Italiani non è valida per entrare nelle loro acque. Quindi solo la Croazia per ora l'accetta.

Probabilmente sarebbe stato meglio creare un registro telematico dove trascrivere le attestazioni ed apporre il numero di registrazione sullo scafo.

Inoltre, i costi sarebbero stati contenuti ed i risultati migliori.