Serie A, Zemura gol e l’Udinese inguaia il Lecce

L’Udinese di Runjaic ritrova i tre punti in campionato dopo le battute d’arresto contro Roma e Inter: nonostante l’assenza di Thauvin per infortunio (costretto ad assistere al match in tribuna), i friulani piegano il Lecce 1-0 nella 7ª giornata di Serie A, merito della punizione capolavoro di Zemura a metà ripresa. I bianconeri viaggiano spediti alla media di quasi due punti a partita e volano a quota 13, toccando virtualmente la seconda posizione in classifica, prima di scoprire il destino delle restanti partite che vanno a completare il turno che precede la sosta per le nazionali. La squadra dell’ex Luca Gotti questa volta produce poco e rimane ancora a digiuno di reti – e ovviamente di vittorie – in trasferta: fotogramma del momento difficile dei giallorossi il momento in cui la squadra va a testa bassa sotto il settore di tifosi ospiti dopo il triplice fischio.

Il nuovo Lukaku fa sognare il Napoli: dominante e trascinatore, da Big Rom gli assist scudetto



Do-mi-nan-te. Che la figura di Romelu Lukaku per il calcio italiano sia di livello assoluto è risaputo da tempo. Lo è stato con l'Inter, a suo modo anche con la Roma e l'auspicio, da Antonio Conte all'ultimo dei tifosi, è che lo sia anche con il Napoli. In pochi però probabilmente si sarebbero aspettati un inizio così del centravanti belga, se non altro per l'estate passata ad allenarsi in solitaria con la sua mole di muscoli da rimettere in condizione. Invece, eh sì invece, nelle prime presenze con la maglia numero 11 del Napoli Big Rom ha fatto vedere perché e per come Antonio Conte abbia insistito fino allo sfinimento per averlo nuovamente con sé, anche sacrificando ogni tentativo di ricucire con Osimhen.

È arrivato tardi, ma è già integrato perfettamente nei meccanismi di squadra - che conosce a memoria dal libricino dei segreti di Conte - e nell'ambiente. Soprattutto è pienamente coinvolto nel progetto, ne sente la responsabilità e questo si è subito tramutato in un rapporto di dare e avere con staff tecnico, compagni e tifosi che stando i suoi frutti toccato vette di intensità importanti, in un modo di giocare consueto ma allo stesso tempo pieno di sfaccettature di maturità, lo dicono i numeri.

Nelle prime cinque presenze con la maglia del Napoli, Romelu Lukaku è il giocatore che ha preso parte a più gol da quando il campionato di Serie A è tornato a 20 squadre, ovvero 20 anni fa. Sono sette i contributi diretti a una rete, frutto di tre gol e quattro assist; sì, avete letto bene, più assist che gol. Decisamente non male per un giocatore da sempre considerato e famoso per essere un finalizzatore implacabile più che un rifinitore. Contro il Como invece il belga ha mandato in porta due compagni di squadra, prima McTominay e poi Neres, ma non in maniera casuale o altruista ma con passaggi filtranti precisi e potenti solamente da scartare. Una caratteristica "nuova" per Lukaku che ha già servito più assist in questo campionato in cinque presenze (quattro) che in tutta la stagione passata con la maglia della Roma (tre).

Un calciatore tirato a lucido da Conte? Nemmeno per idea, almeno stando ai racconti dei protagonisti. "Lukaku sta crescendo...", "Lukaku deve migliorare...", "Lukaku non è ancora al meglio..." ha più volte ribadito il tecnico del Napoli. Alle parole da sempre volatili però sono seguiti i fatti con lo stesso giocatore che ha chiesto e ottenuto dalla federazione belga di non essere convocato per le partite di Nations League per restare a lavorare a Castel Volturno. Lavorare e sudare per un obiettivo comune, che non si può dire perché anche 'cca nisciun' è fess.

Serie B: goleada Sassuolo, la capolista Pisa vince ancora

Frosinone-Carrarese 0-1 [64′ Cicconi] Pisa-Cesena 3-1 [23′ Lind (P), 38′ Canestrelli (P), 55′ aut. Donnarumma (P), 76′ Prestia (C)] Sassuolo-Cittadella 6-1 [4′ Mulattieri (S), 17′ Vita (C), 55′ Volpato (S), 63′ rig, e 83′ Thorstvedt (S), 68′ Pierini (S), 72′ rig. Laurienté] Spezia-Reggiana 1-0 [36′ F. Esposito]



Cinque gol dell’Atalanta al Genoa (5-1): tripletta di Retegui

Dominio dell’Atalanta al Gewiss Stadium con Retegui protagonista con una tripletta contro la sua ex squadra il Genoa, nel primo tempo su assist di Lookman e nella ripresa con una ribattuta vincente su tiro di Ederson a cui poi fornisce un tacco per l’assist del gol sotto la traversa del brasiliano.

Nel finale rigore per mani di Vogliacco e Retegui trasforma, poi gran botta di destro di De Roon per la cinquina della Dea. Ekhator poi trova il gol della bandiera per il Genoa, con un Gilardino sempre più a rischio.



Serie A, Thuram fa volare l’Inter: 3-2 al Torino

L’Inter non si ferma, trova la terza vittoria nell’ultima settimana e risponde subito al successo del Napoli battendo 3-2 il Torino nel segno di Marcus Thuram, tornando a -2 dagli uomini di Conte. La tripletta del francese regala infatti i tre punti ai nerazzurri, in una serata in cui però la squadra di Simone Inzaghi mostra ancora pregi e difetti già visti in questo avvio di stagione: il solito gioco offensivo, accompagnato però da distrazione e svarioni difensivi (nove gol incassati nelle prime sette giornate di campionato) che consentono ai granata di rimanere in partita fino all’ultimo, nonostante i 70′ disputati in inferiorità numerica per un rosso a Maripan.



Serie A, Verona-Venezia 2-1: i gialloblù si prendono il derby veneto in rimonta

Nella settima giornata di Serie A arriva un successo per il Verona, che strappa in rimonta i tre punti nel derby veneto contro il Venezia. I lagunari stappano la partita al secondo minuto grazie a Oristanio, ma al 9’ il destro al volo di Tengstedt riporta in bilico la partita. In un secondo tempo più bloccato e intenso a completare la rimonta sono i gialloblù, grazie all’autorete di Joronen all’81’ causata dall’incornata di Kastanos.