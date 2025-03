Anguissa: c'è distanza sull'ingaggio ma servirà una grande offerta per strapparlo al Napoli!

Il futuro azzurro di Frank Anguissa non è così certo. L’opzione biennale di rinnovo è stata già esercitata, quindi il centrocampista è legato al Napoli fino al 2027, i dialoghi per un contratto nuovo fino al 2029 al momento non hanno portato ad alcuna novità nelle ultime settimane.

Le parti si stanno confrontando sull’ingaggio, ma non c’è ancora alcun accordo, anzi - si legge - c’è distanza. Non è da escludere che, se non si arriverà alla fumata bianca, Anguissa possa anche lasciare il Napoli in estate, ma forte del prolungamento già scattato il club azzurro potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi soltanto se arrivasse un’offerta davvero importante, accompagnata ovviamente dalla volontà del giocatore. Per questo il Napoli non intende farsi trovare impreparato: Davide Frattesi, già cercato a gennaio, resta un’idea da poter sviluppare.



Lookman e Hojlund nel mirino, Conte sogna il doppio colpo!

Per l’attacco è sfida con l’Inter per Lorenzo Lucca dell’Udinese, 24 anni, già sul taccuino del ds Manna dall’estate precedente. E ancora: se lo United dovesse riuscire a trovare l’accordo con Osimhen, il profilo di Rasmus Hojlund, centravanti danese di 22 anni esploso nell’Atalanta, potrebbe fare al caso del Napoli. A proposito della Dea: un giocatore che piace molto è Ademola Lookman, 27 anni, ma è forte la concorrenza della Juventus. Il primo nome per rinforzare le fasce è Edon Zhegrova, 26 anni il 31 marzo, esplosivo talento kosovaro che a gennaio il Lilla non ha voluto cedere: era in lizza per il dopo Kvara.



E' la settimana di Meret, per il rinnovo stavolta ci siamo, ora manca solo la firma!

Stavolta ci siamo. Per il rinnovo di Alex Meret, che ieri ha festeggiato i suoi 28 anni dal ritiro della Nazionale, il regalo sta per arrivare. La trattativa è vicina alla conclusione, di fatto è stata definita, mancano solo gli ultimi passaggi che a questo punto sono formali.

È solo questione di tempo: da domani ogni giorno può essere quello giusto per l’incontro decisivo. La firma è prevista entro questa settimana. Alex Meret dunque prolungherà per altre due stagioni, dal 2025 al 2027 senza opzioni per ulteriori anni di contratto ma con un aumento di stipendio rispetto all'ultimo accordo: un biennale secco per proseguire insieme, come da volontà reciproca.



Sportitalia: Parla Tancredi Palmeri

Sportitalia, Tancredi Palmeri: "Antonio Conte a Napoli e in una realtà come Napoli ci sta proprio bene. Anche se a onor del vero si è sempre trovato alla grande dovunque è stato, da Bari a ovviamente alla Juventus, e al Chelsea e all’Inter, nonché soprattutto in Nazionale, che ama da morire e dove un giorno tornerà e lo sa anche lui.

Ma quello che non si sarebbe aspettato Antonio Conte è di non essere più cosi sicuro di voler rimanere a Napoli, o meglio al Napoli, con la società non con la squadra.

Perché anche se alla società basterebbe largamente di qualificarsi nella danarosa Champions League, ad Antonio però il concetto di accontentarsi del secondo non sta bene nemmeno quando si siede a tavola.

E può anche farsi andare bene in pubblico che qualificarsi all’Europa che conta sia sufficiente per considerare un successo la stagione (e si può anche condividerlo se è accompagnato dal lottare per lo scudetto così come il Napoli ha fatto), ma in privato non può capacitarsi del fatto che di fronte alla possibilità di vincerlo lo scudetto grazie ai risultati ottimi, la società non abbia accompagnato il rendimento con il salto nel mercato di gennaio che avrebbe sicuramente aiutato la fuga per la vittoria.

Ed è per questo che a Conte sono venuti i cattivi pensieri (chi ha detto retro-?). Perché il suo timore, reso in prosa, è: “ma se la società non ha avuto scrupolo a non sentire la necessità di fare lo sforzo decisivo a gennaio quando era la cosa più evidente ed immediata da fare, con uno scudetto da ghermire, ma allora cosa devo aspettarmi quest’estate quando al Napoli il mercato per fare entrambe le competizioni sarà essenziale per competere in maniera accettabile?!

Il grande dubbio c’è. Perché nel frattempo la situazione è fluida, e Conte potrebbe essere tentato. I nomi son sempre due: Juventus e Milan.

Oddio, personalmente non sono in posizione di poter escludere che non lo sondi anche la Roma, ma ovviamente l’appeal economico di mercato nonché sportivo non dovrebbe mettere in pensiero il Napoli.

Mentre invece la Juve non c’è nemmeno bisogno di spiegare perché, e il Milan comunque potrebbe mettere a disposizione un buon livello tecnico e una discreta (non eccelsa) disponibilità di mercato".



La Juventus vorrebbe offrire Gatti al Napoli per arrivare a Victor Osimhen!

I bianconeri sono alla ricerca di una punta per la prossima stagione e non è un mistero che il nigeriano sia in cima alla lista delle preferenze di Giuntoli: ad Antonio Conte piace molto Federico Gatti e quindi si potrebbe imbastire una trattativa basata sullo scambio.

Difficile, però, credere che il Napoli possa realmente accettare un accordo di questo tipo.