L'EX - Bruscolotti: "Il Napoli sta facendo un ottimo lavoro, Buongiorno superiore a Kim"

Nel corso di "Bordocampo – II Tempo", trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l'ex difensore e capitano del Napoli Beppe Bruscolotti: “Partita nel fango con Maradona? Quella partita rappresentava il calcio di una volta: c'era la riconoscenza e il sentimento verso la gente. Anche lì promotore Diego. Molti di noi parteciparono alla partita per quel bambino che necessitava dell'intervento. Lo facemmo chiaramente perché il campo era un acquitrino”.

Sui risultati di Napoli e su Conte: “Si sapeva che con Conte ci sarebbe stato un miglioramento ma forse fino a questo punto non se lo aspettava neanche Conte stesso. Il Napoli è lì che lotta per il titolo quando in realtà era partito per la qualificazione Champions. L'importante è restare in lotta fino alla fine, poi se si vince bene e se arrivi secondo hai fatto comunque un ottimo lavoro”.

Su Buongiorno: “Se può arrivare al mio livello è superarmi? Ci sono tutti i presupposti, è giovane e ha tutta la carriera davanti. Ci lamentavamo di aver perso Kim però ne abbiamo ritrovato un altro che è superiore”.



IL CORDOGLIO - Lutto per De Laurentiis, il messaggio del Napoli: "La squadra, Conte e la Filmauro partecipano al dolore del Presidente per la scomparsa della cara cugina"

"La SSCN, mister Antonio Conte, lo staff tecnico, la squadra e la Filmauro partecipando al dolore del Presidente Aurelio De Laurentiis e della sua famiglia per la scomparsa della cara cugina Maria Luisa Balzano", scrive la SSC Napoli su X.



VENEZIA - Candé: "Per affrontare Raspadori e Lukaku dobbiamo giocare da squadra"

Fali Candé, difensore del Venezia, è stato uno dei protagonisti dell'incontro fra tifosi e calciatori "Meet the team": "E' molto bello avere il contatto con la nostra tifoseria, sentire il loro affetto oggi. Sono soddisfatto delle prime partite fatte con il Venezia, riporta Tuttomercatoweb -, penso che anche come squadre stiamo giocando bene, un buon calcio. Ci auguriamo di migliorare continuando a lavorare così, c'è ancora tanto da fare, questa è la cosa più importante, continuando su questa strada. Raspadori e Lukaku? Per affrontare giocatori come dobbiamo giocare insieme, da squadra, non solo come singoli, la chiave del difendere bene è fare le cose da squadra, essere uniti e compatti. Il Venezia ha subito solo un gol nelle ultime 3 sfide? In queste partite abbiamo migliorato la compattezza difensiva, stringendoci sempre di più, compattandoci, questo è un po' il segreto del fatto che nelle ultime partite stiamo ancora imparando e stiamo cercando di migliorare partita dopo partita. In questo sistema difensivo che non prevede l'aggressione e il pressare tutto il campo, ma stiamo lavorando molto sulla compattezza della linea difensiva. Quanto sono importanti i tifosi ora? Siamo al rush finale di questo campionato, è molto importante per noi sentire i tifosi vicini che ci incitano, è fondamentale sentire il nostro supporto. Sono stati con noi nelle ultime trasferte e sappiamo che saranno numerosi anche domenica al Penzo contro il Napoli".





LO SCRITTORE - de Giovanni: "La coppia Lukaku-Raspadori sta dando al Napoli maggiori soluzioni, complicato tenere fuori Neres"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo" è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni: “Il Napoli deve guardare al Venezia, senza rischiare di scivolare andando troppo avanti con lo sguardo. La squadra di Di Francesco ha preso punti pesanti in maniera inaspettata. E ricordo anche la gara d'andata, nella quale i lagunari per lunghi tratti hanno giocato meglio del Napoli. Chiunque si permetta di parlare di altro che non sia la prossima partita prenderebbe da Conte una metaforica ramanzina. Ma penso che i giocatori hanno capito benissimo che loro sono fortemente mentalizzati sulla prossima partita. Raspadori? È uno degli attaccanti che tira di più, e che finalmente è diventato imprescindibile in questa squadra. Abbiamo visto che gli esterni della squadra azzurra segnano poco, visto che Kvara è ancora il miglior marcatore in quel ruolo. Lukaku e Raspadori nel 3-5-2 insieme si creano spazi reciproci, e sta dando al Napoli maggiori soluzioni. Il dubbio sulla tenuta offensiva del Napoli ce l'ho, e mi dispiacerebbe vedere fuori Neres in pianta stabile. Questo mi sembra complicato, perché il Napoli ha bisogno di tutti e non può permettersi di lasciare giocatori di quel tipo fuori”.





IL COMMENTO - Maradona Jr: "Voglio giustizia per mio padre, i responsabili devono pagare"

Diego Maradona Jr., allenatore, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: "Ho fatto una promessa a mio padre, che verrà fatta giustizia. Una promessa che manterrò, ci è toccato vedere delle cose brutte, vedere mio padre in quella foto è stato traumatico. Gli dobbiamo dare giustizia. Non possiamo passare inosservata, dobbiamo farlo riposare in pace, dobbiamo far pagare alle persone che sono responsabili della sua morte le loro colpe. Noi figli non abbiamo abbandonato mio padre, mio ​​padre aveva dei problemi a mettersi in contatto con chi voleva. Io ed i miei fratelli abbiamo lottato tanto, dall'autopsia fatta sul corpo di mio padre non c'era traccia di alcol e di stupefacenti. Vogliamo la verità. Quando mio padre si è operato avevamo un gruppo dove parlavamo quotidianamente con i medici. Non ho mai abbandonato mio padre. Ho cercato mio padre per 29 anni e che facevo lo abbandonavo nel suo momento più difficile? Sono sicuro che lo hanno fatto morire, in questo momento non sono autorizzato a fare i nomi perchè c'è un processo in corso. Mio padre è stato vittima di un omicidio. Se si ha bisogno di una frase più chiara lo ribadisco: mio padre lo hanno ammazzato e chi lo ha fatto pagherà, lo dico con cognizione di causa perché ho visto le carte del processo".





Bloccato Marianucci! Romano annuncia: “Accordo Napoli-Empoli, pronto quinquennale”

Il Napoli ha bloccato Luca Marianucci dell’Empoli. Classe 2004, il difensore si sta mettendo in mostra in questa stagione ed è uno dei profili giovani più interessanti e promettenti del campionato. Il club azzurro, riferisce il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, ha raggiunto un accordo verbale con l’Empoli per un trasferimento a titolo definitivo. Il difensore centrale italiano, classe 2004, ha accettato di firmare un contratto quinquennale con il Napoli, in attesa di procedere con i passi formali per concludere l’accordo.

A confermare la trattativa anche il giornalista ed esperto di mercato di Relevo Matteo Moretto: “Il Napoli blocca Luca Marianucci per giugno. Accordo verbale raggiunto con l’Empoli per un trasferimento a titolo definitivo. Le parti dovranno formalizzare il tutto nei prossimi mesi. Per il difensore centrale (2004) è pronto un contratto di cinque anni".