Serie A: il Como spreca ancora, è pari con l'Empoli

Il quarto d'ora finale continua a essere stregato per il Como, che viene raggiunto dall'Empoli e non riesce a effettuare il suo scatto-salvezza. Lo scontro diretto del Sinigaglia finisce col punteggio di 1-1, portando momentaneamente Fabregas (squalificato oggi) e i suoi a +7 sulla terzultima. Apre le danze Douvikas (61'), pareggia Kouamé (75') che sfiora anche il gol-vittoria. D'Aversa e i suoi muovono la classifica, ma restano terzultimi. Nel recupero espulso Fazzini.



Serie A: Venezia-Bologna 0-1, Italiano blinda il 4° posto con una magia di Orsolini

Nell'anticipo della 30a giornata di Serie A, colpo esterno del Bologna, che batte 1-0 il Venezia e blinda il quarto posto in classifica, portandosi a quota 56 punti, ma a -2 dall'Atalanta terza. Nel primo tempo le migliori occasioni capitano a Zerbin (31') e Idzes (40'), ma a inizio ripresa ci pensa Orsolini con uno splendido sinistro al volo su assist di Cambiaghi a sbloccare il match e regalare a Italiano tre punti fondamentali. Poi Skorupski è bravissimo sul tentativo di scavetto di Yeboah (73'). I lagunari non vincono da 13 gare e rimangono sempre al penultimo posto: la Serie B è sempre più vicina.





Napoli-Milan, Conte: "Folle non pensare allo scudetto"

Antonio Conte non si nasconde più. Dopo qualche dichiarazione che è sembrata quasi di tono difensivo relativamente alla possibilità di conquistare lo scudetto, stavolta è stato molto chiaro: "A nove giornate dalla fine e a tre punti dalla vetta saremmo folli a non farci un pensiero. Giusto crederci". Anche se poi richiama all'ordine Napoli e il Napoli: "Sarà duro pure il piazzamento Champions, è tutto in ballo". Per la gara di domani contro il Milan ("Ottima squadra, ci sarà da soffrire") per due giocatori recuperati, Neres "per noi importante" e Olivera, ci sono tre defezioni: sicura quella di Spinazzola, molto probabili quelle di Anguissa e Okafor reduci da problemi agli adduttori. Conte non ha visto un Napoli appannato prima della sosta: "Meritavamo di più in alcune partite. L'importante è uscire dal campo con la maglia sudata come piace ai tifosi, servirà l'appoggio del Maradona".



Calciopoli non alterò la classifica, niente risarcimento al Bologna

Se è vero che la vicenda Calciopoli relativa alla stagione 2004/05 in qualche modo sembra non finire mai, un punto è sicuramente stato messo sulla vicenda che riguardava Bologna e Brescia. Il club emiliano (e il suo ex presidente Francesco Gazzoni Frascara) e quello lombardo avevano avviato contenziosi, chiedendo un risarcimento danni in sede civile, a causa della retrocessione in Serie B avvenuta al termine di quel campionato - il Brescia direttamente, il Bologna dopo uno scontro diretto col Parma con cui aveva chiuso a pari punti la stagione - poiché, secondo l'accusa, gli eventi di frode sportiva legati a Calciopoli avevano interessato anche i due club determinando la modifica della classifica finale.

Come si legge su Tuttosport la Cassazione, con sentenza del 7 marzo 2025, invece ha detto che "gli eventi di frode sportiva accertati non avevano determinato, in pratica, alcun significativo mutamento della classifica finale", redarguendo pure la società Victoria 2000 (legata a Gazzoni Frascara, e che aveva portato avanti la causa quando la nuova proprietà del Bologna aveva deciso di ritirarla) che "non si è neppure in minima parte preoccupata di confutare la ricostruzione compiuta dalla sentenza impugnata".

L'accusa, in pratica, doveva dimostrare un legame tra le vicende di Calciopoli e la retrocessione del Bologna e, dunque, il danno economico subito e non ci è riuscita. Per i giudici resta valido quanto stabilito dal processo di Napoli: gli eventi di Calciopoli non alterarono in modo significativo l'esito sportivo del campionato 2004/05.





Serie B: il Pisa domina il Cosenza e vede la A, Sampdoria sempre più a fondo

La 31ª giornata di Serie B vale un altro successo per il Pisa, vincente 3-0 sul campo del Cosenza (in nove dal 42’): Moreo, Touré e l’autogol di Micai regalano i tre punti a Inzaghi. A far festa è anche il Modena, grazie al 2-1 intero contro il Catanzaro, nel segno di Magnino e Gliozzi. Il Frosinone vince 3-0 e manda la Sampdoria in zona retrocessione: in gol Kone, Monterisi e Ghedjemis. Mantova-Sudtirol finisce 2-0: decidono Mensah e Radaelli.