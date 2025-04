ON AIR - Lo Monaco: "Napoli-Inter? Questa lotta per lo scudetto si deciderà sul filo di lana"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione “Calciomania” sulle frequenze di Radio CRC: “Questa è una lotta scudetto che si deciderà sul filo di lana, che avrà due squadre protagonista, c’è stato quel pizzico di speranza dell’Atalanta e mi sembra anche giusto che siano rimaste in gioco sia i ragazzi di Gasperini che quelli di Conte. Nessuno avrebbe scommesso il pareggio tra Venezia e Napoli, in questo campionato bisogna stare attenti fino all’ultimo minuto, per gli azzurri sarebbe importantissimo recuperare gli infortunati. L’ambiente è un punto in più a favore a Napoli, è chiaro che la passione va un po’ gestita, anche perchè molte volte rischia di diventare molto soffocante, ma il pubblico a Napoli è un qualcosa in più. Conte ha preso un impegno con il Napoli, De Laurentiis si è messo buono buono ed ha ascoltato tutto, quindi penso che Antonio ha scelto bene Napoli e il Napoli ha scelto il miglior allenatore”.



A CASTEL VOLTURNO - Napoli, in gruppo McTominay, Anguissa e Lobotka: le ultime

Buone notizie per Antonio Conte dopo i due giorni riposo concessi dall'allenatore azzurro dopo la vittoria di domenica contro il Milan. Gli azzurri sono tornati ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno, da monitorare solo le condizioni di Leonardo Spinazzola dopo la botta subita settimana scorsa. Si è rivisto, dopo l'influenza che l'ha costretto a saltare la sfida contro il Milan, Scott McTominay. Lo scozzese è tornato ad allenarsi in gruppo, insieme a lui anche Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobokta, usciti dal campo affaticati contro i rossoneri.



IL COMMENTO - Sacchi: "Conte è straordinario, con il Napoli ha compiuto un capolavoro"

Durante la trasmissione "Bordocampo – Primo Tempo", in onda su Radio Capri, è intervenuto Arrigo Sacchi, ex allenatore, esprimendo la sua opinione sul Napoli e sul calcio italiano.

Sul Napoli:"Il Napoli è stato molto bravo, perché ha dato tutto quello che poteva. Quando succede questo, chapeau. Dall'altra parte, purtroppo, molti giocatori hanno perso motivazioni e non è più una squadra. Speriamo che ritrovino il giusto spirito. Conceição è un buon allenatore, ma ha trovato una situazione difficile. Nella mia carriera ho sempre scelto giocatori affidabili e intelligenti. Voi avete avuto la fortuna di prendere un grande allenatore: Antonio è straordinario, ha compiuto un capolavoro, qualunque sia il risultato. Dall'altra parte, invece, sono stati scelti giocatori forse non adatti, o che hanno perso un po' di motivazione".

Sullo Scudetto:"Bisogna vedere, ma se l'Inter vince ancora, non la si raggiunge più. Di fatto, hanno già vinto lo scudetto. Ci sono tre o quattro squadre che spendono molto di più ed è giusto che vincano se investono di più. Complimenti ai ragazzi del Napoli, che l'altro giorno con il Milan mi sono sembrati stanchi. E tantissimi complimenti ad Antonio Conte, un grandissimo allenatore: con risorse limitate, sta affrontando un'Inter che vale tre o quattro volte di più".