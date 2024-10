La Champions League 2024/25 sarà rivoluzionaria: le dichiarazioni dell’Executive Vice President Marzio Perrelli sulla nuova edizione della più prestigiosa competizione calcistica continentale, trasmessa su Sky Sport con una copertura “unica in Europa”.



Champions League, Marzio Perrelli: le novità della stagione 2024/25

La nuova edizione della Champions League rappresenterà una svolta storica per il calcio europeo, come sottolineato dall’Executive Vice President Sport di Sky Italia nel corso della presentazione della copertura della stagione appena iniziata. “Una stagione rivoluzionaria”: sono state queste le parole di Marzio Perrelli, che ha spiegato come, con l’introduzione di tre classifiche, il format della competizione si avvicini a quello dei campionati nazionali, diventando così ancora più interessante per gli appassionati. Con otto squadre italiane in gara, l’entusiasmo per le partite è davvero alto. “Questo ci riempie di soddisfazione. Come dice la nostra campagna, è il più grande spettacolo del mondo – ha affermato l’Executive Vice President di Sky Sport - Non esiste una competizione calcistica globale a questo livello: avremo i giocatori più forti, le squadre migliori, gli stadi più spettacolari e il tifo più appassionato”. Per rendere la visione dei match ancora più accattivante, ha poi dichiarato Marzio Perrelli, Sky Sport si impegnerà “a valorizzare tutto questo con il nostro Sky Touch, trattandolo con la massima attenzione e cura, come se fosse un bambino piccolo”.



Marzio Perrelli: una copertura senza pari, l’offerta di Sky Sport unica in Europa

“Il nostro palinsesto è unico: in Europa, non esiste nulla di simile”, così Marzio Perrelli ha evidenziato la straordinarietà del palinsesto di Sky Sport. Con 13.000 ore di eventi live e oltre 22 discipline diverse, la rete offre una programmazione di circa 35 ore di dirette quotidiane. “Se qualcuno volesse passare 24 ore della propria giornata solo su Sky Sport, troverebbe sempre qualcosa da vedere”, ha detto il manager, ricordando la possibilità offerta da Sky Go per gli abbonati di registrare da remoto così da “fruire di tutti i contenuti quando e dove lo desiderano”. All'inizio della stagione, Sky Sport ha trasmesso in esclusiva le partite di due grandi club italiani, Juventus e Milan, con match che fino all’anno scorso erano considerati materiali da finalissima, come Milan-Liverpool. Con un piano editoriale ben definito, che prevede 51 serate UEFA e oltre 500 partite in totale, Sky Sport si prepara a offrire una copertura senza precedenti e ricca di emozioni.