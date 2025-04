Un'altra prova di forza, un'altra vittoria senza discussioni. Marc Marquez (Ducati) ha firmato un sabato perfetto nel Gran Premio del Qatar, aggiudicandosi con autorità la gara Sprint e riconquistando la leadership del campionato MotoGP 2025. L'ottavo titolo mondiale è sempre più un'ossessione raggiungibile per il 32enne di Cervera, che ha trasformato la pole position conquistata un paio d'ore prima in un monologo, dall'esordio al traguardo, lasciando agli avversari solo le briciole.

Partito in testa, Marquez ha gestito la gara con fredda determinazione. L'unico tentativo di insidia è arrivato dal fratello Alex, reduce da sette secondi posti consecutivi, con un attacco alla curva 1 al secondo giro, che però si è risolto in un lungo per il pilota Ducati del team Gresini, che anche oggi si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio.

Terzo posto per il romano Franco Morbidelli (VR46 Ducati), protagonista di un finale adrenalinico, incalzato dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Il francese, in rimonta dopo un avvio complicato, ha provato a insidiare il terzo posto all'ultima curva, ma un errore in frenata lo ha relegato al quinto posto, dietro al rookie spagnolo Fermin Aldeguer, sull'altra Ducati del team Gresini.

Sabato da incubo, invece, per Francesco Bagnaia. Il campione del mondo 2023, ancora scosso dalla caduta in qualifica, ha faticato, chiudendo solo ottavo. Un risultato che lo allontana dalla vetta (-21 punti). A consolare l'Italia, i piazzamenti di Fabio Di Giannantonio (6° su Ducati VR46) e Marco Bezzecchi (9° con l'Aprilia), entrambi a punti. Settimo posto per il giapponese Ogura su Aprilia Trackhouse.

Con questo successo, nel mondiale piloti Marquez (102 punti) sorpassa il fratello Alex (100) e costruisce un margine significativo su Bagnaia (81). Morbidelli (66) scala posizioni, mentre Quartararo (25 punti) arranca, superato anche dal giovane Fermin Aldeguer (30). La Ducati domina la classifica costruttori con cinque piloti nei primi sei posti.

Domenica, la partenza sulla gara lunga (22 giri) a Lusail è programmata alle ore 19:00.







Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1911117111189184922/photo/1