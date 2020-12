Due volte al mese, il sabato alle 18, su YouTube va in scena "@ The Window", lo show musicale della dj producer toscana Ross Roys.

Tra una battuta e e l'altra, con l'aiuto del pinguino Ping ed altri strani personaggi, con il montaggio dello YouTuber Ghost Shadow (...) @ The Window by Ross Roys mette insieme bella musica elettronica e un po' di sana ironia.

Per godersi @ The Window, in diretta o in ogni momento della giornata basta cliccare su

bit.ly/AtTheWindow-by-RR

ed autenticarsi a YouTube.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 12 dicembre 2020. Oltre a Ross Roys, tra i protagonisti c'è Matt Dj, che darà vita ad un dj set, non mancheranno le evoluzioni di Pole Evolution XL e i contributi di Kacper Dylac e Lorenzo Tiezzi (AllaDiscoteca).

E' ancora poi disponibile (a questo link https://youtu.be/zjfdgP_4tds la puntata del 28 novembre. C'è uno scatenato dj set di Roxy Beat, c'è Luca Guerrieri che presenta il suo remix di "Wave" (una produzione di Ross Roys), ci sono le immagini di un biker specializzato in downhill, che ha regalato ad @ The Window immagini decisamente spettacolari…