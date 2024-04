Belle novità musicali continuano per la dj toscana Ross Roys ad aprile 2024. Dopo diversi dj set, è in arrivo un nuovo singolo decisamente importante per questa artista, "Hallo". Come sarà questo disco? Senz'altro sarà diverso da ciò che sentiamo in radio e in tanti locali, perché se la musica di Ross Roys ha una caratteristica è appunto l'originalità.



"Hallo" è il primo disco del 2024 per Ross Roys, un disco che segue i buoni risultati ottenuti nel 2023 con brani come "Anymore" ed "After Time". Non è tutto sul suo canale Soundcloud è disponibile un set decisamente potente, chiamato Hard Noise. Da ballare, prima dell'uscita del singolo "Hallo", ce n'è. Eccome.



Con una nuova traccia, intitolata "Follow The Music Flow" Ross Roys partecipa ad un contest davvero importante nella scena elettronica italiana, ovvero il Demolition Panel curato da DJ Mag Italia domenica 7 aprile al MIR Tech di Rimini. Durante l'importante manifestazione fieristica a Rimini, la musica di diversi artisti tra cui Ross Roys viene giudicata in modo divertente ma anche serio da un panel di professionisti delle discografia e dj.



Il nuovo dj set Hard Noise di Ross Roys su Soundcloud

https://on.soundcloud.com/YKkoW



Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.



Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…



Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri. Ecco poi la sua label, Ross Roys Records, dove da tempo pubblica la sua musica.



