Anche quella tra Inter e Napoli, come quella tra Fiorentina e Milan, è stata una partita da risultato incerto... fino al fischio finale.

Ad andare in vantaggio è stata la squadra allenata da Spalletti al 17', conm una fuga in contropiede di Insigne che al limite dell'area avversaria serve al centro per Zielinski che infila Handanovic.

In svantaggio, l'Inter sembra svegliarsi, prende il possesso del gioco e trova il pareggio al 25' su rigore propiziato da un tiro al volo di Barella, su assist di Darmian, respinto con un braccio da Koulibaly. Valeri concede il tiro dal dischetto dopo essere stato richiamato dal Var a rivedere l'azione sul monitor in campo. La trasformazione dagli 11 metri è di Calhanoglu.

Per il Napoli, il pareggio sembra fatale, con l'Inter che prende sempre di più il sopravvento e al 44' va sul 2-1 grazie al gol di Perisic che di testa infila Ospina sul calcio d'angolo di Calhanoglu. Il portiere del Napoli riesce a respingere quando la palla aveva già superato la linea di porta, con la rete che viene confermata dalla goal line technology.

A pochi minuti dall'inizio della ripresa il Napoli perde Osimhen per infortunio, a seguito di uno scontro di gioco testa contro testa con Skriniar.

Poco dopo, al 61', l'Inter si porta sul 3-1, grazie ad una ripartenza di 60 metri di Correa che serve il connazionale Lautaro che con un preciso diagonale supera un mal posizionato Ospina.

A questo punto l'Inter si accontenta, probabilmente pensando alla sfida Champions contro lo Shakhtar, si abbassa e concede al Napoli quello che non aveva concesso nei minuti precedenti.

Così al 79' il subentrato Mertens ritrova il gol e rimette in corsa gli azzurri che negli 8 minuti di recupero, dovuti alle interruzioni per infortunio, si mangiano due occasioni clamorose per agguantare il pareggio.

La prima ha per protagonista Handanovic che con un intervento miracoloso sventa un colpo di testa a botta sicura di Mario Rui, mentre a 1 minuto dalla fine è Mertens a divorarsi il gol del pari calciando alta la palla mentre era liberissimo sul secondo palo.

Anche per il Napoli, come lo è stata ieri per il Milan, quella di oggi è la prima sconfitta in questo campionato. I partenopei rimangono comunque in vetta alla classifica in coabitazione con il Milan, mentre grazie alla vittoria l'Inter è adesso terza a -4.





Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1462505261965398019