Dopo un primo tempo, degli azzurri, a dir poco stentato, e passati in svantaggio per mezzo di un rigore sacrosanto, al quale Meret, aveva solo potuto respingerlo, per poi subire il goal di Thauvin, il Napoli nella ripresa si è riscattato andando in rete per tre volte con Lukaku, Giannetti (aut.) e Anguissa. L'autorete di Giannetti è stata siglata da un'azione personale di Neres.

Il Napoli torna alla vittoria ribaltando l'Udinese nella ripresa. Bianconeri avanti con Thauvin, che si fa parare il rigore da Meret ma subito dopo ribadisce in rete la respinta. Pari azzurro siglato da Lukaku (affatto un giocatore finito come alcuni volevano far credere), vantaggio grazie all'autorete di Giannetti che cercava di rinviare un tiro di Neres (che sarebbe finito a lato) e tris finale di Anguissa.

L’Udinese non batte il Napoli in Serie A dal 3 aprile 2016 (3-1 in casa con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau e Higuaín): da allora in 17 gare di campionato i friulani hanno registrato 14 sconfitte e tre pareggi.