Serie A, Torino-Napoli 0-1: McTominay regala il successo a Conte

Nella 14esima giornata di Serie A il Napoli batte 1-0 il Torino confermandosi capolista. Allo stadio Olimpico Grande Torino gli azzurri di Antonio Conte passano grazie al gol di McTominay al 31', poi sbattono più e più volte su Milinkovic-Savic che salva il Toro da un risultato più pesante e tondo. Azzurri che concedono alcune occasioni, ma che ringraziano i granata per la poca precisione.



Serie A, Parma-Lazio 3-1: Man, Haj e Delprato fermano la corsa biancoceleste

Il Parma ha battuto 3-1 la Lazio nella quattordicesima giornata di Serie A interrompendo a cinque la striscia di successi consecutivi dei biancocelesti in campionato. Match strano al Tardini fin dai primi minuti con il gol di Rovella al 1' annullato e ribaltato al 6' da Man per i padroni di casa, sfruttando proprio un errore del centrocampista. Due gol annullati alla Lazio e due salvataggi sulla linea dei gialloblù hanno portato poi al primo gol in Serie A del giovane tunisino Haj a inizio ripresa. A nulla è servito alla Lazio il ritorno al gol di Castellanos all'80' sfruttando un errore tra Valeri e Suzuki in area, nel recupero è arrivato il tris di Delprato solo davanti a Provedel.



Serie A, Udinese-Genoa 0-2: prima vittoria per Vieira

Prima vittoria sulla panchina del Genoa per Vieira, che nel quattordicesimo turno di Serie A batte 2-0 l'Udinese. Il match del Bluenergy Stadium è indirizzato al 4' dal rosso a Touré per una gomitata su Zanoli: il Grifone ne approfitta subito e sblocca al 13' con Pinamonti, per poi chiudere i conti al 67' con l'autorete di Giannetti. Con questa vittoria, i liguri salgono a 14 punti, abbandonando la zona retrocessione. Restano a 17 i friulani.