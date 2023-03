Prima doppietta stagionale per Ducati e, soprattutto, per Pecco Bagnaia, con il pilota piemontese che sul circuito dell'Autódromo Internacional do Algarve, dopo la gara sprint di sabato, domenica si è aggiudicato anche il GP del Portogallo, primo appuntamento del 2023 della MotoGP.

Partito bene, ma non benissimo, Bagnaia dopo i primi giri si è portato in testa alla corsa e vi è rimasto fino alla fine, senza particolari patemi, dando dimostrazione di una superiorità tale che fa ritenere, al momento, che le sorti del mondiale 2023 riguardino solo le posizioni di rincalzo.

Nei primi giri, a dare del filo da torcere al campione del mondo in carica è stato il portoghese Oliveira con l'Aprilia del team CryptoDATA RNF. A togliere a Bagnaia un possibile contendente per la vittoria, ci ha pensato Marc Marquez che in un tentativo di sorpasso ha centrato in pieno Oliveira scaraventandolo fuori pista. Anche il pilota della Honda è finito a terra e ha dovuto concludere la gara tra i fischi del pubblico che non ha gradito il modo in cui ha eliminato il beniamino locale. Il pilota della Honda, successivamente, si è scusato giustificando l'accaduto per un non meglio precisato problema occorso alla sua moto.

Nello stesso incidente è stata coinvolta anche la Pramac di Jorge Martin, un altro che sembrava avere le carte in regola per battagliare con la Ducati ufficiale di Bagnaia. Così, anche il pilota spagnolo è stato messo fuori gioco. Martin, oltretutto, nell'ultima parte di gara è caduto e si è dovuto ritirare.

L'unico che fino a metà gara è riuscito a mantenere il ritmo di Bagnaia è stato Maverick Vinales, sull'Aprilia ufficiale. Nella seconda parte, però, ha dovuto arrendersi, accontentandosi del secondo gradino del podio, badando a mantenere le distanze dal ritorno dell'agguerritissimo Bezzecchi che con la Ducati del team VR46 si è classificato terzo.

Dietro i primi tre, arrivati in solitario, c'è stata bagarre per il quarto posto, con la Ducati del team Gresini, pilotata da Alex Marquez, che dopo esser riuscito a respingere gli assalti delle KTM di Binder e Miller, nulla ha potuto contro l'altra Ducati Pramac del più esperto Zarco, che lo ha superato nell'ultimo giro. Quartararo, partito dietro, nel finale è riuscito a raggiungere con fatica questo gruppetto, ma non è stato in grado di poter tentare alcun attacco, accontentandosi dell'ottavo posto.

Aleix Espargaro, con l'altra Aprilia, e AlexRins, su LCR Honda, sono gli ultimi due piloti della top 10 di giornata.

Bastianini, caduto ieri nella gara sprint a seguito di una scivolata di Luca Marini, non ha potuto prendere il via per aver riportato una frattura alla clavicola.

Dopo la gara odierna, Bagnaia conduce il mondiale con 37 punti, seguito da Vinales con 25 e da Bezzecchi con 16.

Ritroveremo la MotoGP già in pista la prossima settimana con il GP della Repubblica Argentina.