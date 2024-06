Max Verstappen (Red Bull) partirà dalla pole position della gara Sprint del GP d'Austria, grazie al miglior tempo fatto registrare nella sessione di Qualifiche di venerdì pomeriggio, davanti ai piloti della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. 1'04.686, il tempo dell'olandese, più veloce di 93 millesimi rispetto al pilota inglese della Mc Laren.

Ad affiancare Piastri in seconda fila, la Mercedes di George Russell, quarto davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, quinto, che partirà in terza fila con l'altra Mercedes di Lewis Hamilton.

Sergio Perez (Red Bull) ha ottenuto il settimo posto, seguito dalle Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly, rispettivamente in ottava e nona posizione. A Charles Leclerc si è spento il motore mentre era in pit lane in attesa di scendere in pista per il giro di qualifica. Quando è riuscito a far ripartire la vettura ha preso la bandiera a scacchi un paio di secondi prima di tagliare il traguardo, non potendo così iniziare il giro cronometrato e finendo pertanto al decimo posto della gara Sprint.

Sabato la gara Sprint inizierà alle 12:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle 16:00.