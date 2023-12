Per la categoria Miglior montaggio ai prossimi Oscar si conferma in pole position Jennifer Lame (Oppenheimer) dopo aver conquistato il maggior numero di nominations tra i Film Critics Awards.

Dietro di lei si piazza la storica collaboratrice di Martin Scorsese, la 3 volte premio Oscar Thelma Schoonmaker che per Killers of the Flower Moon ha già vinto il Boston Society of Film Critics Award.

A chiudere la potenziale cinquina spiccano: Anatomy of a Fall, The Holdovers e Maestro.

Quest'anno potrebbe ottenere la sua quinta candidatura all'Oscar il "nostro” Pietro Scalia (Ferrari) anche se finora non ha ottenuto alcuna nominations tra i Film Critics Awards.