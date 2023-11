Rispetto alle previsioni del mese di settembre la leadership di quest'anno non cambia, dato che si confermano in pole position: Spider-Man: Across the Spider-verse (Sony Pictures) destinato a fare incetta anche di candidature tecniche e Il ragazzo e l’airone (GKIDS).

Dietro di loro recupera terreno Elemantal (Pixar) che ha avuto un inizio difficile dopo la sua prima a Cannes, oltre all'atteso Wish della Walt Disney che uscirà in Italia nel periodo natalizio.

Per il 5° nome gara aperta tra 3 titoli acclamati dalla critica americana: il "miracolo" Nimona e il seguito di Galline in fuga entrambi targati Netflix, oltre all'apprezzato film polacco The Peasants, realizzato con la tecnica dell’animazione dipinta, simile a quella impiegata per Loving Vincent (2017).