Oltre all'apprezzato Vermiglio di Maura Del Pero, scelto per la categoria Miglior film internazionale, altri talenti italiani potrebbero aggiudicarsi una prestigiosa nomination ai prossimi Oscar, confermando la grande creatività delle nostre maestranze sulla scena internazionale.

Tra questi spiccano per la miglior scenografia: gli arredatori di interni Roberta Federico (Conclave) e Sandro Picarozzi (Maria), ma anche Stefano Baisi, Monica Sallustio & Lisa Scoppa per Queer. Per i migliori costumi riflettori puntati su Massimo Cantini Parrini (Maria) che potrebbe conquistare la sua terza candidatura dopo quelle conquistate per Pinocchio (2021) e Cyrano (2022).

Speranze anche per la categoria miglior film d’animazione laddove troviamo Chicken for Linda! della “nostra” Chiara Malta in collaborazione con Sébastien Laudenbach, già vincitori dell’Annecy dello scorso anno e del César per il miglior lungometraggio d’animazione.