La categoria Miglior Colonna Sonora agli Oscar 2025 potrebbe arricchirsi di nuovi talenti!

Dopo l'esclusione di Hans Zimmer per Dune 2, a causa delle regole sull'originalità imposte dall'Academy, prepariamoci a un'esplosione di creatività.

Da Kris Bowers per il film d'animazione The Wild Robot che fonde natura e tecnologia a Volker Bertelmann per Conclave che gioca con sacro e profano, passando per le sperimentazioni di Daniel Blumberg per The Brutalist e la fusione di generi di Clément Ducol e Camille per l'acclamato Emilia Perez.