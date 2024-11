Quest’anno, dopo il testa a testa della scorsa stagione tra Spider-Man: Across the Spider-Verse e Il ragazzo e l’airone, c’è un’altra sfida per la gara del Miglior film d’animazione agli Oscar e cioè quella tra The Wild Robot e il campione di incassi Inside Out 2 frutto della vincente collaborazione tra Disney e la Pixar.

Dietro di loro quotazioni in forte crescita per due gemme dell'animazione in stop-motion: l'australiano Memoir of a Snail, trionfatore del London Film Festival, e il nuovo capitolo delle avventure di Wallace e Gromit, Vengeance Most Fowl in arrivo su Netflix a gennaio.

Tra i potenziali competitors riflettori puntati anche sulla “nostra” Chiara Malta che ha co-diretto con Sébastien Laudenbach l’apprezzato Chicken for Linda!, già vincitore del César per il miglior lungometraggio d’animazione.