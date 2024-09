Sfortunatissima quanto disastrosa la Q3 delle qualifiche del GP di Singapore per la Ferrari, con entrambe le vetture che domenica prenderanno il via sul circuito di Marina Bay dalla quinta fila della griglia di partenza, con Leclerc nono e Sainz decimo.

Sainz, a causa dei pneumatici non ancora in temperatura, ha urtato violentemente il muro nell'ultima curva mentre si preparava a lanciarsi per il giro, distruggendo il retro del lato sinistro della sua vettura, finendo in decima posizione visto che per riparare la monoposto occorreranno ore. Dopo la bandiera rossa, con un solo tentativo a disposizione prima della fine delle qualifiche, Charles Leclerc ha provato il suo time attack, ma ha superato il limite del tracciato nel primo settore ed il suo tempo, tra l'altro non buono a causa dell'errore, è stato cancellato ed il monegasco è finito nono. stato relegato al nono posto dopo la cancellazione del suo tempo per aver superato i limiti della pista.

Ad aggiudicarsi la pole è stato Norris (McLaren) con un tempo eccezionale, 1:29.525, distanziando di 2 decimi Verstappen (Red Bull) e di un ulteriore decimo i due piloti della Mercedes con Hamilton terzo davanti a Russell. Quinto tempo per l'altro pilota McLaren, Oscar Piastri.

Completano la top ten un fantastico Hulkenberg (Haas) che partirà in terza fila, mentre davanti alle due Ferrari vi sono Alonso (Aston Martin) e Tsunoda (RB).

Stavolta deludente la prestazione dell'altro pilota Red Bull, Sergio Perez, che non è riuscito a superare il taglio in Q2.

Domenica, il gran premio prenderà il via alle 14:00.