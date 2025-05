Monte Carlo si tinge di arancione... McLaren. In una sessione di qualifiche elettrizzante e ricca di colpi di scena, è stato Lando Norris a strappare la pole position del Gran Premio di Monaco dalle mani del beniamino di casa Charles Leclerc, grazie a un giro finale straordinario in 1:09.954. Il pilota britannico ha messo in riga tutti, compreso il suo compagno di squadra Oscar Piastri, terzo, in una giornata in cui la McLaren ha brillato come non mai.

Leclerc ci ha creduto fino all'ultimo, aveva assaporato la pole nella fase conclusiva della Q3, ma ha dovuto cedere il passo a un Norris impeccabile nel suo ultimo tentativo su gomma morbida. La Ferrari si consola con il secondo tempo, ma la delusione è palpabile: giocare in casa e non partire davanti a tutti fa male, soprattutto per un monegasco.

Oscar Piastri ha fatto un ottimo lavoro chiudendo terzo, dimostrando ancora una volta la solidità del pacchetto McLaren. Quarto posto per Lewis Hamilton, che si è riscattato al meglio dopo l'incidente nell'ultima sessione di libere. Dietro di lui, un Max Verstappen opaco e nervoso, incapace di reagire nel momento decisivo: quinto posto per il campione del mondo, un risultato lontano dalle sue solite prestazioni.

Isack Hadjar ha sorpreso tutti portando la sua Racing Bulls al sesto posto, firmando una delle sue migliori qualifiche. Subito dietro, un Fernando Alonso grintoso al volante della Aston Martin. Completano la top ten Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) e Alex Albon (Williams), tutti autori di giri puliti e precisi.

Carlos Sainz ha faticato con il grip e non è riuscito ad accedere alla Q3: prenderà il via come 11°, dalal sesta fila, a fianco di Yuki Tsunoda, che ha lasciato il box con più dubbi che certezze, alle prese con una Red Bull che ancora non sente sua.

Giornata da dimenticare per Mercedes. George Russell ha avuto problemi di potenza in Q2 e si è fermato nel tunnel, chiudendo 14°. Peggio è andata a Kimi Antonelli, al debutto assoluto, finito fuori pista alla Nouvelle Chicane, nonostante avesse superato il taglio in Q1, seppur con il 15° posto: una lezione dura da incassare.

La lista dei delusi include anche Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Ollie Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly e Franco Colapinto (Alpine). Bearman partirà ultimo dopo una penalità di 10 posizioni per non aver rispettato la bandiera rossa nelle libere. Anche Stroll pagherà dazio con una retrocessione di una posizione per un contatto con Leclerc in FP1.

Con Norris in pole, Leclerc affamato di rivincita, e Verstappen costretto a rincorrere, il Gran Premio di Monaco si preannuncia infuocato. Il tracciato cittadino non perdona e la strategia sarà cruciale, specie in questa edizione dove sono previste due soste. Ma una cosa è certa: Lando Norris ha lanciato un messaggio chiaro. La McLaren c'è, e vuole vincere.