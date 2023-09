Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è stato un evento emozionante. Nel parco chiuso, Jorge Martin (Pramac) aveva un sorriso raggiante, mentre Marco Bezzecchi (Mooney VR46) aveva la mano fasciata. Francesco Bagnaia (Ducati) era all'angolo, come in un ring, con un asciugamano attorno al collo e lo sguardo a terra dopo 27 giri che ne hanno messo alla prova la resistenza ad una settimana dall'incidente di Barcellona.

Questa la fotografia dell'ordine di arrivo e della gara che si è disputata domenica pomeriggio sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli.

È stato lo spagnolo Martin a tagliare per primo il traguardo a conclusione di un weekend a dir poco trionfale, dopo essersi aggiudicato la pole position, la gara sprint e, oggi, il gran premio, dove ha condotto la corsa dall'inizio alla fine.

Bezzecchi e Bagnaia gli hanno dato del filo da torcere, ma dopo metà gara Bagnaia ha ceduto. Il pilota piemontese ha seguito quasi come un'ombra il rivale della Pramac, ma le condizioni fisiche, precarie, non gli hanno permesso di mantenere lo stesso ritmo anche nella seconda parte della corsa.

Bezzecchi ha ottenuto la seconda piazza, ripetendo il risultato ottenuto in gara sprint. Anche lui non era in perfetta forma fisica dopo un incidente a Barcellona, ma è comunque riuscito a sorpassare Bagnaia al diciannovesimo giro, senza però riuscire ad impensierire più di tanto il rivale della Pramac.

Magnifico il quarto posto di Dani Pedrosa (Red Bull KTM), che con la sua wild card ha fatto meglio degli altri due piloti della scuderia austriaca, Binder e Miller, con il primo scivolato a metà gara e il secondo tamponato dalla wild-card Pirro.

La quinta piazza è andata a Maverick Vinales (Aprilia ), seguito da Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF).

Marc Marquez, autore di un'ottima gara su una Honda ormai in disarmo, è arrivato settimo utilizzando un pneumatico soft al posteriore con cui è riuscito a mascherare, fin che ha potuto, il gap tecnico con gli altri piloti.

Fernandez (CryptoDATA RNF), Marini (Mooney VR46) e Zarco (Pramac), gli altri piloti che completano la top ten.

In classifica, Martin accorcia il distacco da Bagnaia, primo con 283 punti, portandolo a solo 36 lunghezze di svantaggio rispetto alle 50 di una settimana fa. Terzo è Bezzecchi a -65.

Il prossimo appuntamento sarà in India tra due settimane, dove si gareggerà sul circuito internazionale di Buddh, situato a Dankaur, nei pressi di Greater Noida, nella regione dell'Uttar Pradesh.





Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1700863727250055539