Silverstone, circuito storico che regala sempre grandi emozioni: lo conferma anche il GP di Gran Bretagna di MotoGP con la splendida vittoria di Aleix Espargaro (Aprilia) che oggi conquista il suo secondo successo superando nell'ultimo giro il campione del mondo e leader della classifica piloti Francesco Bagnaia (Ducati). A completare il podio, sul terzo gradino, l'ottima KTM dell'ottimo Brad Binder.

Pecco, nonostante il secondo posto, approfitta della caduta del rivale Marco Bezzecchi (Mooney VR46) e allunga in classifica. Ora il pilota piemontese ha 41 lunghezze di vantaggio su Jorge Martín (Pramac) e 47 sul romagnolo.



Jack Miller (Red Bull KTM) parte benissimo e al via brucia il poleman Marco Bezzecchi che precede Bagnaia. Grosso spavento per il campione del mondo che si tocca con Alex Márquez (Gresini Racing), perdendo le alette sul posteriore della sua Ducati. Partenza da dimenticare invece per Jorge Martín che esce di pista alla prima curva e rientra in gara soltanto 19°.

Del gruppo di testa fanno parte anche Alex Márquez, Maverick Viñales (Aprilia) e Aleix Espargaró (Aprilia). Bagnaia va in testa e inizia a dettare il passo. L'unico che riesce a seguirlo è Bezzecchi che però al settimo giro, in curva 5, cade e vede terminare anzitempo la sua gara.

Miller lotta per il quarto posto con Viñales, ma dopo un contatto è costretto a uscire di pista scivolando così in 14.a posizione alle spalle di Marc Márquez (Honda) e Fabio Quartararo (Yamaha). Joan Mir (Honda) cade e Alex Márquez si ritira per un problema al cambio della sua Ducati, mentre si trovava in piena lotta per il podio.

Aleix Espargaró spinge forte e insieme a Viñales e Binder si avvicina a Bagnaia. Negli ultimi sette giri arriva anche la pioggia e quindi per i piloti si apre la possibilità di rientrare ai box, con i meccanici già pronti con le moto con le gomme da bagnato.

Binder dimostra tutte le sue qualità man mano che l'asfalto diventa sempre più viscido, superando le due Aprilia in un colpo solo mentre Franco Morbidelli (Yamaha) e Fabio Di Giannantonio (Gresini) sono i primi a cambiare moto. Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF) grazie a un ottimo passo si porta in zona podio nonostante la partenza dalla 16.a casella.

All'ultimo giro Aleix Espargaro supera Bagnaia e taglia per primo il traguardo dopo un timido tentativo del pilota della Ducati di riprendersi la posizione. Binder arriva terzo davanti a Oliveira e Viñales. A seguire, il sesto posto va a Martín che precede Luca Marini (Mooney VR46), Miller, Zarco (Pramac) e Raúl Fernández (CryptoDATA RNF) che completa la top ten. Da segnalare, infine, le cadute di Marc Márquez, Quartararo ed Enea Bastianini (Ducati).

La MotoGP sarà di nuovo in pista nel weekend dal 18 al 20 agosto sul Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d'Austria.