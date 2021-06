Siamo tutti connessi, anzi iper connessi; ci si è messa anche la pandemia, che ci ha allontanato ancora di più dalla vita reale, facendoci affrontare la nostra quotidianità attraverso una grande lente, quella dei social.

Il Report di We Are Social e Hoosuite, appuntamento annuale per gli addetti ai lavori, raccoglie i dati globali e dei singoli Paesi relativamente al nostro rapporto con il mondo digitale, sempre più importante per aziende, start up, piccole e medie imprese, professionisti nel settore legale, fiscale, medico e medico scientifico, beauty and wellness, spesso ancora legate a un vecchio e obsoleto concetto di posizionamento e indicizzazione.

La comunicazione è cambiata, ancora più nell'era post Covid ed è necessario adeguarsi all'evoluzione dei tempi.

"Oggi, più che mai, per il successo di un'azienda, è basilare la centralità e il posizionamento sul digital"-così la pensa Pasquale Marcone, AD di Pm Management, creatore di Socialdipity, agenzia di web marketing, coach, team di consulenti esperti di web e digital marketing, realtà da lui ideata con uno staff di giovani talenti esperti della Rete, web e digital marketing.

"Le imprese devono affrontare questa trasformazione digitale, nella quale sono coinvolti sia i consumatori, sia le aziende e in un ritmo economico velocissimo, che non ha precedenti nella storia, con strategie innovative, ideate da esperti del settore, professionisti di storica esperienza, ma anche giovani e giovanissimi nativi digitali, un mix di tradizione e modernità che, a mio parere, è la formula vincente. I giovani imparano da noi e noi impariamo da loro!"

Facebook ha un'audience di 29 milioni di persone raggiungibili da facebook ads in percentuali uguali di genere (uomini e donne 50%); aumento delle pagine che usano advertising (da 20% a 31,4% nel 2020) . Instagram con una crescita di utilizzo del 9% rispetto al 2019 (dal 55% si arriva nel 2020 al 64%) vede un audience di 20 milioni di utenti raggiungibili da instagram ads con un aumento del 2,6% nella crescita trimestrale della reach pubblicitaria.

Anche Linkedin cresce rispetto al 2019 in termini di audience (da 12 milioni si passa a 14 milioni) e di crescita trimestrale della reach pubblicitaria dallo 0% del 2019 si passa al 7,7% nel 2020. Da questi dati si evince la necessità di adeguarsi al trend del digital marketing, grazie a società come Socialdipity, agenzia di web marketing che si pone come aiuto per le piccole e medie imprese italiane. Il suo obiettivo, infatti, è offrire un servizio che possa aiutarle a generare valore mediante lo sviluppo di progetti digitali. L'attenzione è concentrata proprio sulle piccole e medie imprese, perchè il 90% delle imprese italiane non ha più di 5 dipendenti e, nella maggior parte dei casi, non è presente all'interno una figura aziendale che si occupi solamente di digital marketing.



Socialdipity si pone come un coach, composto da un team di consulenti esperti del settore, che aiuterà le imprese a posizionarsi nel migliore dei modi all'interno del web. Le finalità mediante queste attività sono l'acquisizione di nuovi clienti, l'aumento delle vendite o il lancio di un nuovo prodotto.



Socialdipity si rivolge a tutti coloro che desiderano ampliare la loro customer base, piccole e medie imprese, neoimprenditori e startup, formatori e consulenti per allargare il proprio business.



Oggi è molto importante essere presenti a livello digital. Il digital marketing, infatti, è fondamentale nel mondo attuale, soprattutto a causa della pandemia, ma deve accompagnare, in generale, qualunque strategia di vendita tradizionale offline. Gli e-commerce sono uno strumento strategico per amplificare la potenza comunicativa delle imprese.

Il team di Socialdipity offre tutte le competenze che possiede un Digital Marketer: dalle attività di SEO, a quelle di SEM, senza tralasciare l'importanza che ricoprono attività specifiche sulle Google AdWords, l'email marketing, la lead generation e programmi di affiliazione.

Socialdipity è attiva da febbraio ed ha acquisito clienti che operano in differenti settori. Il primo case è stato quello di "Dompé", in cui è stata curata l'immagine del brand dall'inizio ed in ogni dettaglio. Essendosi trattata di un ristorante in fase di apertura, Socialdipity ha pianificato e successivamente sviluppato l'attività sul piano digitale: dall'analisi dei principali competitor fino ad una campagna di influencer marketing.

InfluAction è stato il secondo progetto sul quale il team di Socialdipity si è concentrato: una Tech Influencer Marketing Agency basata sulle performance, all'interno della quale è possibile selezionare gli influencer più adatti per un prodotto o servizio.

Grazie ad una continua collaborazione e comunicazione con l'azienda, è stato possibile creare il sito web ex novo e curare anche l'immagine coordinata.

StudioKom si è rivolto a Socialdipity con l'idea di rafforzare la comunicazione digitale tramite contenuti che potessero informare l'audience dell'attività dell'azienda. È stato sviluppato allo stesso tempo un piano editoriale per le pubblicazioni su Facebook e Linkedin e programmazione di inserzioni per aumentare le visualizzazioni.

