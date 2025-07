Comtel ha promosso la ricerca di soluzioni innovative attraverso ComNext, il programma di open innovation dedicato a startup di cybersecurity e IA. Il CEO Fabio Lazzerini: “Il mondo dell'ICT è in continua evoluzione e vogliamo guidare la transizione in atto”.

Comtel: il CEO Fabio Lazzerini sul programma ComNext

“ComNext nasce dalla volontà di mettere l'expertise di Comtel al servizio di giovani società che stanno muovendo i primi passi sul mercato”. Così il CEO Fabio Lazzerini raccontava lo scorso novembre il programma di open innovation lanciato da Comtel e indirizzato a start up con focus su IA e cybersecurity. Per l’azienda, come spiegato in una nota, lo sviluppo e la ricerca nei settori di Customer&User Interaction, Networking&Security, Infrastructure Technology ed Audio&Video è fondamentale per poter guidare la digitalizzazione. Da qui l’idea di una call per piccole realtà emergenti finalizzata alla ricerca di soluzioni innovative nell’ambito della cybersecurity e dell’Intelligenza Artificiale. “Il mondo dell'ICT – affermava Fabio Lazzerini – è in continua evoluzione e vogliamo guidare la transizione in atto, mettendo a fattor comune il nostro know-how con startup innovative e all'avanguardia, dalle quali possiamo apprendere molto”. Realizzato in collaborazione con il co-founder WDA, che ha già supportato oltre 60 start up ad andare sul mercato, il percorso “rappresenta un'opportunità di crescita e sviluppo per tutti gli attori coinvolti, dando vita ad interessanti sinergie per il futuro”. “Un futuro che – aveva rimarcato il CEO all’inizio del progetto – vedrà Comtel proiettata nell'era dell'Intelligenza Artificiale, con un focus preciso sulla crescita organica”.

Comtel: la leadership nell'Integrazione di sistemi ICT

Comtel è leader nell'integrazione di sistemi ICT in Italia. Guidata dal CEO Fabio Lazzerini, è specializzata nella creazione e nella fornitura di soluzioni e servizi integrati per aumentare la connessione, la sicurezza e la flessibilità delle aziende. Nata nel 1992 come Intelrom, nel tempo ha ampliato il proprio portfolio di servizi, arrivando a proporre soluzioni esclusive, complete e integrate capaci di soddisfare le necessità di multiconnessione delle imprese, contribuendo a renderle digitalmente avanzate in un mercato sempre più interconnesso. Spinta dalla mission di “offrire competenze consolidate e tecnologie innovative per organizzare connessioni globali, rendendo i dati accessibili ovunque e semplificando la gestione aziendale”, Comtel vanta un team di manager di alto profilo dotati di un’elevata specializzazione e collaborazioni con i principali leader tecnologici del mondo. Attraverso l’Academy, di recente la società sta investendo parecchio nelle persone, al fine di formare nuovi talenti e affinare le competenze dei collaboratori e delle collaboratrici, e nella multiconnettività, per concretizzare la sua vision di connettere aziende, team e dati.