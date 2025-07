In base a quanto documentato sul campo dal team della ong Euro-Med Monitor, questo è quanto è accaduto in uno dei centri di distribuzione di cibo della GHF, mercoledì 16 luglio, nella Striscia di Gaza.

In una prima fase, intorno alle 4:00 del mattino, le forze israeliane hanno aperto il fuoco su migliaia di civili radunati in via al-Tina, a nord di Rafah, mentre venivano scaricati i camion degli aiuti alimentari, causando numerosi morti e feriti. Nonostante gli spari e le vittime, migliaia di persone sono rimaste. Non hanno avuto altra scelta che aspettare o morire di fame, soprattutto dopo che un operatore di GHF ha comunicato loro che la distribuzione sarebbe iniziata poco dopo, a partire dalle 6:00.

Alle 6:20, quando la folla si è riversata verso il cancello esterno del centro di distribuzione, in un contesto di grave sovraffollamento e con la chiusura del cancello interno. Ciò ha causato una ressa mortale, senza misure di sicurezza o interventi immediati per prevenire o contenere il disastro.

Invece di organizzare la folla e garantirne la sicurezza, le forze speciali statunitensi hanno usato spray al peperoncino, bombe assordanti e gas lacrimogeni contro i civili intrappolati tra i cancelli esterni e interni, scatenando il panico e il caos. Migliaia di persone hanno cercato di fuggire, mentre alcune hanno tentato di entrare nel centro di distribuzione per evitare il sovraffollamento e una morte certa, solo per essere accolte a loro volta con colpi di arma da fuoco.

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, a seguito di ciò, sono stati almeno 21 i palestinesi uccisi, di cui 7 colpite da proiettili e 15 dall'inalazione di gas lacrimogeni e dalla calca.





Dall'alba di questa domenica, le forze israeliane hanno ucciso almeno 104 persone nella Striscia di Gaza. 78 erano persone che cercavano di ottenere aiuti alimentari.

Lo Stato canaglia di Israele sta usando da mesi la fame come arma contro i palestinesi di Gaza. È un crimine ampiamente documentato e provato... al di là di qualsiasi dubbio. Che cosa fa la comunità internazionale? Nulla.

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, 76 bambini e 10 adulti sono morti nella Striscia a causa della fame e della malnutrizione.

Il bilancio delle vittime della fame e della malnutrizione è di 18 nelle ultime 24 ore, a testimonianza del peggioramento della catastrofe umanitaria che sta affrontando la popolazione a causa del blocco israeliano e dell'aggressione in corso.

Fonti mediche hanno riferito che gli ospedali di Gaza accolgono ogni giorno centinaia di pazienti affetti da stress acuto e gravi sintomi causati dalla fame, tra cui perdita di memoria e grave calo di energie, in un contesto di carenza quasi totale di posti letto e di forniture mediche.

La maggior parte dei morti per fame si registra nel nord della Striscia, dove circa 17.000 bambini soffrono di grave malnutrizione. Almeno 800 bambini soffrono di malnutrizione acuta e potenzialmente letale.

Il direttore del Complesso Medico Al-Shifa ha confermato che le équipe mediche lavorano senza cibo da oltre 24 ore: "Stiamo assistendo a un genocidio organizzato utilizzando la fame" come arma.



La comunità internazionale sta assistendo al genocidio in corso senza fare niente... come se non accadesse... perché a compierlo è lo Stato ebraico di Israele, perché evidentemente la patente di ebreo (per ragioni geopolitiche) è un passaporto per compiere qualsiasi crimine e rimanere impuniti. Questa è una palese negazione del diritto internazionale e umanitario... Pertanto, se ne sta facendo carta straccia e, pertanto, non potrà più essere usato per nessuno e in nessuna altra occasione.







Crediti immagine: Agenzia di stampa Ma'an