COME VELOCIZZARE L’INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO

I giovani laureati e laureandi di tutta Italia sono invitati all’evento gratuito in streaming per scoprire le skills ricercate dalle aziende per la selezione dei dipendenti del futuro.

L’appuntamento è online il 6 marzo, dalle 10.00 alle 13.00.

Il 6 marzo 2024, dalle 10:00 alle 13:00, i giovani laureati e laureandi di tutta Italia avranno l’opportunità di scoprire le skills che le aziende ricercano nella selezione dei futuri dipendenti partecipando all’evento gratuito fruibile online organizzato da 24ORE Business School, che da 30 anni opera nel mercato dell’alta formazione. Collegandosi in streaming da qualsiasi parte d’Italia all’Open Day dei Master Full Time, gli aspiranti manager del futuro potranno assistere alla presentazione in cui si parlerà di competenze trasversali (soft skills) ma anche di life skills, abilità personali per affrontare le sfide del lavoro ed emergere in un ambiente sempre più complesso e mutevole.

All’Open Day verranno presentate tutte le novità dei Master in partenza a maggio, fruibili in presenza ma anche online per agevolare chi non risiede in prossimità delle sedi di Roma e Milano. “Abbiamo portato a regime la possibilità di frequentare tutti i corsi in streaming”, precisa Valerio Momoni, AD di 24ORE Business School, “anche se, da una recente analisi condotta sui Diplomati del 2023 provenienti da tutta Italia, abbiamo riscontrato che quasi la totalità degli studenti ha scelto di frequentare in presenza, riconoscendo l’importanza di un confronto diretto con i docenti e il valore aggiunto del networking offerto dalla vita nel campus”.

Durante l’evento online, laureati e laureandi intenzionati a proseguire nel percorso di formazione per poter meglio affrontare il mondo lavoro, potranno scoprire i nuovi format dei Master messi a punto dalla Business School in ottica di offrire una modalità di studio strettamente legata al mondo aziendale. “Il nostro obiettivo è formare nuove figure all’altezza di un mercato sempre più sfidante, puntando su digitalizzazione e interattività della formazione, in una community che esalta curiosità, innovazione e passione”, aggiunge Momoni. “Il tutto con il valore aggiunto di inedite opportunità di networking con manager e professionisti che illustreranno come sta cambiando il mondo del lavoro”.

Tra le novità dei Master 2024, i moduli propedeutici che gli studenti di tutti gli indirizzi frequenteranno insieme all’inizio del percorso. Si parte con i Bootcamp per approfondire i concetti base essenziali per integrarsi efficacemente in qualsiasi contesto aziendale; a seguire i Life Skills, incentrati su tematiche fondamentali per prepararsi all’ingresso nel mondo del lavoro, come le digital skills e il personal branding. Dopo la presentazione iniziale, i partecipanti all’evento in streaming potranno scegliere in quale sessione secondaria entrare, dove avranno la possibilità di incontrare docenti ed ex alunni dei singoli Master. Per chi sceglierà di intraprendere il percorso formativo, il prossimo appuntamento sarà il 29 maggio con il Welcome Day, l’evento inaugurale che segna ufficialmente l’inizio della vita nel campus, a cui prenderanno parte personalità di spicco delle diverse Industry.

PARTECIPAZIONE GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE AL SEGUENTE LINK: https://www.24orebs.com/eventi/open-day-master-full-time-live-streaming-2023-11-15