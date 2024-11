Nei giorni 30 novembre e 1 dicembre dalle ore 11,00 alle ore 19,30 presso l’importante Centro Commerciale Neapolis (Napoli) ci ,sarà Open Day per tutti. Saranno due bellissimi giorni dedicati alla musica, ma non solo !

Come sapete la nostra associazione è molto attenta alle problematiche sociali e così abbiamo pensare di far sentire le nostre voci contro qualsiasi forma di violenza:

“UNA VOCE CONTRO LA VIOLENZA “

Per questo vi aspettiamo tutti per cantare il nostro grido contro ogni forma di Violenza

30 novembre sabato registrazione partecipanti

1 dicembre esibizione

Porta una tua canzone e cantala con tutti noi.

Saranno in diretta con noi RADIO CIAK E RADIO AMORE per dare sostegno alla nostra iniziativa.

Viva la musica.

VI ASPETTIAMO IN TANTISSIMI.



Il CONTEST intitolato "TUTTI SUL PALCO " PARTNER UFFICIALE DI CASA SANREMO LIVE BOX EDIZIONE 2025, è un' iniziativa tutta partenopea, promossa dall' Associazione Culturale Noi per Napoli,con i patrocini morali del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania.

L' Associazione Culturale Noi per Napoli, rappresentata dai Maestri Olga De Maio e Luca Lupoli con la collaborazione del cantautore Carlo Ferrini,è stata riconosciuta insieme ad altre realtà scelte sul territorio nazionale come PARTNER UFFICIALE DI CASA SANREMO LIVE BOX,dal Direttore artistico M° Ciro Barbato e dal Direttore Responsabile dell'ufficio stampa - Dott.ssa Maria Puca giornalista di Sky tg News 24 e di tante testate nazionali.

Un ringraziamento speciale va al Consorzio GRUPPO EVENTI nella persona del Presidente VINCENZO RUSSOLILLO e a tutto il suo Staff per concedere questo importante spazio promozionale a tanti giovani talenti, ragazzi, ed a tutti coloro che hanno passione per la musica ,per il canto, che vanno incentivati, sostenuti e seguiti per poter dar loro gli elementi basilari per intraprendere un futuro professionale nella musica e semplicemente a chi desideri esprimere questa passione attraverso tali importanti opportunità!

TUTTI SUL PALCO CONTEST consisterà in una straordinaria serata di esibizione e di spettacolo in un importante teatro partenopeo il 18 gennaio 2025 in cui saranno protagonisti tutti gli artisti che si qualificheranno durante le audizioni che avranno luogo nei giorni 9 e 16 dicembre 2024 ed a gennaio 2025 in data da definire.

Il contest è finalizzato ad individuare tra quanti si iscriveranno a tutte le categorie, coloro per merito parteciperanno all' Edizione di Casa Sanremo live box 2025 che avrà luogo presso il Palafiori di Sanremo durante la settimana del 75° Festival di Sanremo,cuore pulsante della musica italiana.

Sono ammessi a partecipare tutti gli artisti, senza limiti di età, che coltivano la passione per l' arte musicale e per il canto, scuole, associazioni culturali,di Napoli e provincia e dell'ntero territorio nazionale.

Possono partecipare:

Artisti, Musicisti, Cantanti, Cantautori, Duo, Band, da inserire nell'organico che sarà presente e si esibirà, ciascuno con un proprio brano.

Il Contest prevede l’esecuzione di brani editi ( Cover) e/o inediti supportati da base musicale o da musica dal vivo E NON C'È ALCUN LIMITE DI ETÁ!

Si divide in cinque sezioni:

A) cantanti cover

B) cantanti/cantautori inediti

C) gruppi /band

D) strumentisti



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 08/01/2025 e tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione,possono essere richieste all' indirizzo email [email protected] o tramite numero w.app 351 4268673

Nei giorni di audizioni si svolgeranno delle masterclass tenuti da esperti del settore musicale e canoro.

La Direzione artistica e la Giuria premieranno i primi 5 classificati nella serata del 18 gennaio e si riservano di assegnare altri premi speciali.

La Giuria sarà composta da una commissione di esperti nel campo musicale e sarà insindacabile.

Sarà una Manifestazione che proverà ad essere una possibilità di espressione delle forze creative dell'arte che sono nel cuore di ogni essere umano.

Avrà uno scopo,come da finalità statutarie, di solidarietà, perché avrà come obiettivo quello di raccogliere fondi per sostenere attraverso spese di generi alimentari le mense dei senzatetto ( Caritàs,S.Egidio, Comunità Francescana di Napoli ).

Vi aspettiamo allora in tanti per intraprendere questo meraviglioso viaggio nel mondo della musica, diretto a Sanremo

http://tuttisulpalconapoli.it/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61566873104331



351 4268673 segreteria organizzativa ed artistica