In occasione del GIURI OPEN, tenutosi a Bruxelles lo scorso 13 novembre, Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda S.p.A., ha partecipato come relatore, intervenendo all’evento incentrato sugli strumenti finanziari dell’UE.



Il contributo di Andrea Mascetti al GIURI OPEN

Il 13 novembre, presso l’Ufficio di Rappresentanza di Cassa Depositi e Prestiti a Bruxelles, si è tenuto l’ultimo evento di GIURI OPEN - Fare di più con meno: il ruolo delle banche pubbliche negli strumenti finanziari dell'Unione Europea. Tra gli interventi, anche quello di Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda S.p.A. L’incontro si è focalizzato sugli strumenti finanziari dell’UE, con un’analisi sulla piattaforma STEP e un’esamina dei benefici derivanti dall'uso di strumenti finanziari gestiti da soggetti in grado di conciliare interessi pubblici e privati, adattandosi alle caratteristiche dei territori e alle risorse disponibili.



Andrea Mascetti: la carriera professionale

Andrea Mascetti si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano nel 1996. Iscritto all’ordine degli Avvocati, fino al 2003 ha esercitato la professione presso lo Studio Legale Tributario associato a Ernst & Young, per poi fondare il suo studio legale. Ha esercitato attività nell’ambito del diritto civile, specializzandosi nel diritto commerciale e societario e nelle materie attinenti ai diritti reali, oltre che in alcune aree della responsabilità civile e del diritto del lavoro, sia come consulente che in qualità di processualista. Per quanto riguarda le mansioni nel diritto amministrativo, ha svolto attività di difesa davanti ai TAR e al Consiglio di Stato, oltre a consulenze stragiudiziali per enti pubblici. Andrea Mascetti, appassionato di cultura e di libri, ha fatto parte della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo, coordinando la Commissione Arte e Cultura. Dal 2023 è Presidente di Finlombarda S.p.A., società finanziaria di Regione Lombardia.