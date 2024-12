La discontinuità che ha contraddistinto il percorso di sviluppo di Edizione negli ultimi tre anni è oggetto di un caso di studio da parte della prestigiosa università di Harvard: la soddisfazione di Alessandro Benetton, artefice di questa svolta.



Alessandro Benetton: la centralità dell’individuo è fondamentale per fare impresa, il vero motore dello sviluppo

Che alla base della svolta di Edizione ci sia la discontinuità, anche a fronte del valore che Alessandro Benetton le riconosce, lo ha attestato di recente anche la prestigiosa università di Harvard che al turnaround effettuato nel Gruppo e nelle sue principali società nel corso degli ultimi tre anni ha dedicato uno studio. Ne ha parlato anche Alessandro Benetton su RTL 102.5: “Sia nel mio percorso imprenditoriale privato, sia da quando, tre anni fa, mi è stato chiesto di assumere la guida del Gruppo Edizione, ho sempre cercato di portare discontinuità in modo concreto, rispettando quelli che io chiamo ‘i valori dei padri fondatori’, come l’internazionalizzazione, l’attenzione alle persone” ha raccontato ai microfoni di “W l’Italia” lo scorso 12 novembre ribadendo che “la centralità dell’individuo è fondamentale per fare impresa, questo è il vero motore dello sviluppo”.



Alessandro Benetton: l’aeroporto di Roma è un esempio nel mondo su sostenibilità ed empatia

Lo studio di Harvard, presentato ufficialmente lo scorso 8 novembre nella sede di Boston alla presenza di Alessandro Benetton, analizza in particolare il percorso che ha portato alla nascita di Mundys, leader globale nelle infrastrutture di trasporto e nei servizi di mobilità avanzati attraverso concessioni e piattaforme digital, soffermandosi anche sulle principali asset company. Tra queste Abertis e Aeroporti di Roma, la cui attenzione nella sostenibilità e nella qualità dei servizi aeroportuali è riconosciuta su scala internazionale. Alessandro Benetton nel corso dell’intervista a RTL 102.5 ha sottolineato il valore di alcune iniziative pionieristiche promosse dalla società come ad esempio l’Innovation Hub che attira nello scalo di Fiumicino startup innovative da tutto il mondo. “L’aeroporto di Roma è un esempio nel mondo su sostenibilità ed empatia. La postazione di RTL 102.5, che trasmette proprio in diretta da Roma Fiumicino, ci rende orgogliosi. Quello è un luogo stimolante, nel quale possono succedere le cose”. L’imprenditore ha ricordato inoltre che qui sorgerà “il più grande parco solare d’Europa all’interno di un hub, che lo renderà totalmente indipendente in termini di energia”.