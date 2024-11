Il fascino del grande schermo arriva a Catania con un evento straordinario, dedicato agli appassionati di cinema, arte visiva e nuovi talenti: giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 9:30, il Castello Leucatia ospiterà l’Open Day: Arte Cinematografica, una giornata ricca di attività pensate per esplorare il mondo della settima arte.

L’evento si aprirà con una straordinaria dimostrazione di trucco cinematografico a cura del maestro Dario Loris Cerfolli, rinomato make-up artist.

Durante la sessione live il pubblico avrà l’opportunità d’assistere alla trasformazione creativa, che porta il trucco artistico a diventare parte integrante della narrazione visiva, svelando tecniche e segreti del mestiere. A seguire si svolgeranno i casting ufficiali per il nuovo cortometraggio “Sorprendimi”, una produzione “Sikania Network”, diretta da Marco Ferrara.

Il progetto, ispirato a una storia vera, rappresenta un’opportunità unica per aspiranti attori e nuovi talenti di mettersi alla prova in un contesto professionale e carico di emozioni. Un aspetto centrale della giornata sarà l’utilizzo dell’arte cinematografica per sensibilizzare su temi di grande rilevanza sociale: attraverso il trucco la narrazione visiva e le performance, l’evento vuole raccontare le cicatrici, fisiche ed emotive, delle donne vittime di violenza, messaggio potente, mirante a trasformare il dolore in consapevolezza, invitando a riflettere sulla forza e sul coraggio di chi ha affrontato e superato situazioni drammatiche.

L’intera giornata sarà immortalata dal regista e direttore della produzione cinematografica Marco Ferrara, anima creativa di “Sikania Network”: attraverso foto e video ogni momento sarà documentato per catturare l’energia e la passione di questo speciale incontro dedicato al cinema.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione “Un Battito per un Respiro”, presieduta da Roberta Brullo, che s’impegna da sempre nella promozione della creatività e del talento come strumenti per affrontare temi profondi e universali.

L’Open Day: Arte Cinematografica è un appuntamento imperdibile per tutti coloro, che sognano di lasciare il proprio segno nel mondo del cinema, un’occasione per scoprire il potere dell’arte di trasformare la realtà, affrontando temi complessi con sensibilità e creatività.