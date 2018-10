I am a RichBitch fa ballare l'Havana di Treviso

Dopo aver fatto scatenare per tutta l'estate 2018 l'immenso Privilege di Ibiza, I am a RichBitch continua a fare ballare l'Italia.

Il party, nato a Milano, Ale Zuber l'ha poi portato sull'isla blanca e qui è ormai ben conosciuto per le sue atmosfere hot, per il sound hip hop, reggaeton, trap e moombahton e per i suoi incredibili show, sempre pieni di go go girls e performance dal vivo. Ibiza da sempre punta tutto sulla diversità, sull'unicità. Per questo i party I am a RichBitch, probabilmente, faranno muovere a tempo l'isola ancora a lungo…

Come dicevamo però la buona notizia è che I am a RichBitch, un party ormai conosciuto ed attivo in mezzo mondo, nell'autunno inverno 2018 - 9 torna a far muovere a tempo anche l'Italia. Ogni sabato lo staff guidato da Ale Zuber è in scena al Tocqueville di Milano e spesso i party RichBitch prendono vita anche altrove. Ad esempio, il 13 ottobre I am a RichBitch fa scatenare fino all'alba l'Havana di Treviso. Sul palco insieme ad Ale Zuber, ci sono anche Aldivas, sexy e bravissima dj della scuderia Level Up (l'agenzia che da tempo collabora con RichBitch) e pure Dirty Nick, resident di RichBitch.

L'energia scatenata da I am a RichBitch è quella di Ale Zuber, un dj producer italiano conosciuto nel panorama hip-hop e reggaeton milanese ed ibizenco. La sua notorietà è esplosa nell'estate 2016 a seguito del suo innovativo modo di imporsi, con suoni americani e latini in un'isola prevalentemente elettronica, al Privilege di Ibiza. Zuber vanta innumerevoli collaborazioni nei locali più esclusivi del mondo tra cui: Privilege (Ibiza) Bamboo (Miami), Cristal (Dubai), Deluxe (Londra), Just Cavalli, Byblos, Tocqueville13, (Milano) anche al fianco di diverse star internazionali come: Nicky Jam, David Guetta, Taboo (Black Eyed Peas), Steve Aoki, Desiigner, Busta Rhymes, Fatman Scoop, Dj Lobo, Jay Santos. Quello di Zuber è un one man show i cui dj-set si distinguono per il suo modo unico di mixare black music, come hip-hop e reggaeton, con hit del panorama pop. Alla voce c'è Don Cash, professionista del microfono e voce simbolo di m2o.





Evento Facebook I am a RichBitch @ Havana Treviso 13/10

https://www.facebook.com/events/487577868425830/

Booking I am a RichBitch: denys@levelupmilano.it

Havana Treviso

Via Fonderia, 111 Treviso

http://www.havanatreviso.it

info 0422 421217