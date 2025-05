Padre Robert Francis Prevost, divenuto ieri papa con il nome di Leone XIV, è il primo pontefice appartenente all'ordine degli i agostiniani. Vediamo allora come l'OSA ha accolto l'elezione di uno dei suoi frati.

Il Priore Generale, attraverso la Segreteria della Curia Generale dell'Ordine di Sant'Agostino, insieme a tutto il suo Consiglio Generale, "gioisce e si rallegra per l'elezione del nostro caro fratello, P. Robert F. Prevost, a Pontefice RomanoCon spirito di filiale reverenza, facendosi interprete dei sentimenti dei fratelli e delle sorelle dell’Ordine di Sant’Agostino, desidera porgere a Papa Leone XIV vivissimi e affettuosi auguri, invocando dal Signore abbondanti grazie su di Lui e sul Suo Magistero. Grazie su grazie che si estendano su tutta la Chiesa e sull’umanità intera.Gli auguri vogliono essere anche espressione di gratitudine per la paternità e l’ardore con le quali ha guidato l’Ordine come Priore Generale per 12 anni (dal 2001 al 2013) e per la fedele e coerente testimonianza di consacrazione e di ministero, vissuti alla luce del carisma e degli insegnamenti di Sant’Agostino.Nel ribadire con entusiasmo la convinta comunione con il Santo Padre da parte di tutti i religiosi, del nostro e Suo amato Ordine, il Priore Generale rinnova l’impegno degli Agostiniani a servire la Chiesa nella sua missione.Assicuriamo la nostra assidua preghiera per la Sua persona e per il Magistero petrino e ci affidiamo alla Sua paterna benedizione.La Vergine Maria, da noi venerata quest’oggi con il dolce titolo “della Divina Grazia”, il S. Padre Agostino, Santa Monica e tutti i santi e beati dell’Ordine, custodiscano e sostengano il Suo Ministero come successore dell’Apostolo Pietro e incoraggino la Chiesa a camminare insieme nelle fede e con coraggio.Beatissimo Padre, ci benedica!

Così l'attuale Segretario Generale O.S.A., Padre Pasquale di Lernia, ha salutato l'elezione di Prevost a nuovo pontefice, mentre questo è stato il commento del Priore Generale dell'Ordine di Sant'Agostino, Padre Alejandro Moral Antón:

Cari fratelli! Habemus Papam!Questo annuncio ha risuonato in Piazza San Pietro sulla bocca di tutti gli agostiniani presenti quando abbiamo ascoltato il nome del nostro fratello Robert Francis Prevost OSA.Per noi è un momento di grande gioia, di forte emozione e di immensa gratitudine a Dio e al nostro fratello per tutto ciò che ha fatto nel dire Sì al Signore in questo altissimo servizio alla nostra amata madre Chiesa e a tutti noi.Che questo momento così speciale sia per ciascuno di noi un'occasione di profondo rinnovamento – in tutti i sensi – affinché possiamo sentirci fratelli e uniti al nostro nuovo Papa.Che l'Ordine di Sant'Agostino, nel contesto attuale, sia seminatore di pace. Che abbia un significato importante all'interno della Chiesa come servitore. Servitore di tutti. Specialmente dei più bisognosi.L'approccio spirituale, umano e sociale di Leone XIII, un papa molto vicino all'Ordine di Sant'Agostino, è rimasto come un'eredità di riferimento per questo pontificato nel saluto iniziale di Leone XIV a tutto il Popolo di Dio.Restiamo uniti a lui.Preghiamo per lui.Viviamo sempre in comunione con lui.Un abbraccio, fratelli.

Che Dio vi benedica tutti!





Crediti immagine: Robert F. Prevost e Alejandro Moral Antón - Agostiniani