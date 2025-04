Il singolo, primo estratto dall’album “Per aspera”, sarà in promozione radiofonica nazionale dal 18 aprile

“L’inno Dell’Alcolizzato” è il nuovo brano del cantautore Vir, disponibile su tutti gli store digitali dal 4 aprile e in rotazione radiofonica nazionale dal 18 aprile. Si tratta del primo singolo estratto dall’album “Per aspera”, un progetto interamente scritto, suonato e registrato dall’artista nel proprio home studio.

Il brano nasce da un coro da stadio, ascoltato per caso tra le vie della città, e diventa un racconto musicale ironico, disincantato e sorprendentemente profondo. Il protagonista è un uomo che sceglie di non rinunciare mai alla propria natura, anche a costo della vita. Un personaggio burbero, libertino, forse condannabile, ma coerente fino in fondo. In realtà, al centro del brano non c’è l’alcolismo, quanto il parallelismo tra l’alcol e la libertà: l’alcol come simbolo di disinibizione, di rottura delle regole, di liberazione dalle convenzioni sociali.

“L’inno Dell’Alcolizzato” è una metafora: dentro ciascuno di noi, anche in chi è astemio, vive un piccolo alcolista emotivo, desideroso di essere più libero, più spontaneo, più vero. Il brano è volutamente non autobiografico, ma punta a evocare una sensazione condivisa, una tensione comune verso l’autenticità.

Dal punto di vista musicale, il singolo si muove tra indie folk e cantautorato, con un giro armonico semplice e diretto, sostenuto da una chitarra classica, basso e batteria ritmica. Il risultato è un pezzo orecchiabile e sincero, che gioca con leggerezza su temi complessi.

https://open.spotify.com/intl-it/track/7ADPuY3inenHz0PThvkSYW?si=5487a0a24e8f447d

Vir è un cantautore e polistrumentista che punta a scrivere canzoni capaci di toccare il cuore. Il suo percorso è segnato da un’intensa introspezione e dalla volontà di trasformare le esperienze personali in immagini universali. Con l’album “Per aspera”, scritto tra il 2024 e il 2025, racconta la chiusura con un passato difficile e l’apertura verso un nuovo inizio, attraverso un percorso sonoro che mescola indie folk, rock e sperimentazioni. Con “L’inno Dell’Alcolizzato”, Vir apre la strada a un progetto coraggioso e originale, capace di fondere ironia e profondità con uno stile autentico e personale.

