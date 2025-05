E' un evento decisamente esplosivo quello che domenica 1 giugno 2025 mette in scena il Bolgia, top club che ogni weekend porta a Bergamo migliaia di appassionati di musica. Nella notte che precede lunedì 2 giugno (festa nazionale), in Garden Room arriva Marco Faraone, artista italiano da anni ormai simbolo della scena techno nel mondo. E' un altro appuntamento che si preannuncia imperdibile nel top club sull'A4.



L'ultimo scatenato EP di Marco Faraone si chiama "Freaks feat William Kiss" ed è una una bomba da pista che ha pubblicato sulla sua etichetta Uncage. Classe '88, 222mila follower su Instagram, Faraone è cresciuto nella musica. Suo padre lavorava in radio come dj, il nonno faceva il cantante. A 14 anni arriva il primo mixer. La sua techno è potente ed innovativa. Così come i suoi dischi pubblicati su etichette di peso come Drumcode, Cocoon Recordings e la citata Uncage. Parlando di un artista poliedrico, il risultato è incredibile anche quando si cimenta in produzioni e remix di matrice house per colossi come Defected. Quanto ai luoghi importanti in cui porta regolarmente la sua musica, ecco festival come Awakenings o Tomorrowland e Watergate. E poi i locali Panorama Bar a Berlino o l'Amnesia ad Ibiza, dove è atteso l'8 giugno 2025 per la festa d'apertura del party Pyramid.



Nel giardino elettronico del top club sull'A4 domenica 1 giugno in console ci sono anche Andrea Abbate, Blade e Bsk. Il party è in collaborazione con Momento Lab. Il Bolgia di Bergamo apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.



L'appuntamento di domenica 1 giugno 2025 al Bolgia di Bergamo con Marco Faraone arriva dopo le performance di decine di artisti di livello assoluto. Hanno fatto scatenare il top club bergamasco top dj come Fantasm, I Hate Models, 999999999, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Ilario Alicante, Ellen Allien e Métaraph, Marco Faraone, Indira Paganotto, Len Faki, Lilly Palmer, Patrick Mason, Ilario Alicante, Nico Moreno, Franky Rizardo, Fatima Hajji, Neverdogs, Blackchild, Oguz, Jazzy e Jowi, East End Dubs, Karah, Luciid e altri protagonisti della scena elettronica mondiale.

https://www.bolgia.it/marco-faraone25/

Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

Info & prenotazioni 340 462451