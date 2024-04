Il concept album d’esordio del compositore romano. La musica di un piano solo come mezzo per compiere un viaggio attraverso le proprie emozioni

«Il progetto si basa interamente su un messaggio principale, che è quello di ascoltare la musica compiendo lo stesso processo dell'artista che lo ha composto. Ovvero quello di contattare le proprie emozioni, di usare la musica come un mezzo per visitarle, belle o brutte che siano, perché è questo l'unico modo per goderne ancora, o per affrontarle e risolvere senza il timore di esserne travolti. Perché è la musica stessa, che così come ci ha portato a visitarle, ci risolleverà e ci porterà altrove. Come immergersi in un fiume in piena, ma legati a riva con una corda solida, indistruttibile, che ci permette di sperimentare la forza travolgente delle rapide, per poi tornare sani e salvi con i piedi per terra. Questa corda è l'arte, questa corda è la musica.» Francesco D’Agnolo



Da questo progetto nasce l'album "Chronicles of Ephemeral" un viaggio nelle varie circostanze emozionali della vita, scaturite da varie esperienze, che ci segnano, nel bene e nel male, ma che, come ogni cosa che ci riguarda, sono effimere e se ne andranno con noi, non lasciando alcuna traccia. Con questa consapevolezza, che non vuole essere una visione nichilista della realtà, bensì spronarci piuttosto a vivere il tempo che ci è concesso, esplorando e conoscendo, la musica diventa un mezzo per compiere un viaggio, lo stesso viaggio che l'artista ha compiuto a sua volta per comporre l’album, dando quindi la possibilità all'ascoltatore di essere trasportato lì dove lui tiene le proprie emozioni.

Francesco D'Agnolo, nato a Roma nel 1979.

La storia di Francesco si intreccia con quella della Maestra di Pianoforte Elisabetta Pacelli, che abitava nel suo stesso palazzo. Da questo incontro poi i primi passi nel mondo della musica classica. A soli 5 anni, Francesco iniziò lo studio del pianoforte e superò l'esame di teoria e solfeggio in conservatorio prima di compiere 10 anni.

Si avvicinò anche alla chitarra e al basso, sperimentando con i primi mezzi informatici per la registrazione e la produzione musicale.

Oltre alla sua carriera di musicista, Francesco è stato coinvolto in diversi tour con artisti nazionali e internazionali, toccando palcoscenici in Europa e negli Stati Uniti.

Da qui inizia anche la ricerca personale che approderà alla sua prima opera solista che va oltre la definizione di pianista, ma che si pone come un autentico brand, portando avanti il valore del contatto emotivo e della connessione interiore.

Il 9 gennaio esce “Labyrinth”, prima composizione e primo singolo estratto dalla sua opera prima di inediti dal titolo “Chronicles of Ephemeral” la cui uscita è prevista per il 29 marzo 2024.

Etichetta: Non Fungible Records NFR

