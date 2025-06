Molte le personalità intervenute all’incontro organizzato dall’Osservatorio Diplomatico Internazionale fondato da Vito Grittani.

Sala gremitissima il 23 giugno a Lamezia Terme presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano per la presentazione del libro di Sante De Angelis, presidente dell’Accademia Bonifaciana, con il quale l'autore passa in rassegna i momenti più significativi del pontificato di padre Jorge Bergoglio accrescendo la devozione per questo papa scomparso da poche settimane.

L’iniziativa promossa dall’Osservatorio Diplomatico Internazionale segue di poco la partecipazione dell’organizzazione fondata dal cavaliere Vito Grittani all’assemblea generale di papa Leone XIV in piazza San Pietro. Nel corso dell’incontro Don Fabio, parroco della chiesa San Giuseppe artigiano, ha presenziato portando i saluti della sua parrocchia Molta attesa tra i presenti per l’intervento di monsignor Enrico Dal Covolo che ha presentato l'opera di De Angelis elogiandone la devozione e la fede Nel prendere la parola l’autore Sante De Angelis ha spiegato la genesi dell'opera e il grande lavoro di ricerca e di approfondimento che ci sta dietro.

E’ inoltre intervenuta la senatrice della Repubblica italiana Gelsomina Silvia Vono che ha ringraziato per l'invito e auspicato ogni bene all'autore Al termine Vito Grittani ha conferito il premio internazionale Pio XII a De Angelis. Non è mancato un momento conviviale presso I Giardini del Novecento.

Tra i libri di Sante De Angelis anche il libro “La pace inaspettata di Giovanni XXIII. Il papa che impedì l'olocausto nucleare” sulla crisi dei missili a Cuba, uscito nel 2022 ed altri volumi sul Cristianesimo.