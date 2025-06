La poesia come traccia viva di sé, come cura, come rinascita. In “Versi sparsi” l’autrice attraversa il dolore trasformandolo in parola. Un’opera intensa, intima e universale, dove ogni verso è una tessera di consapevolezza. Nell’intervista Daria racconta la sua metamorfosi e l’urgenza di restituirle un senso.





Ciao, Daria. Da dove nasce l’ispirazione per la raccolta “Versi Sparsi”?

Quando mi sono ritrovata in quello che chiamo il medioevo della mia vita ho sentito l’esigenza di tener traccia della mia trasformazione personale. Le emozioni si sono tradotte in volti e ho cercato di mettere al posto giusto ogni piccolo pezzo del puzzle della nuova me. Guardando questi pezzetti, mi sono resa conto che ogni luogo, persona, giorno mi ha donato qualcosa creando una piccola tessera dai bordi irregolari ma perfettamente capace di incastrarsi con quella successiva. Il bellissimo dipinto che ne è scaturito, mettendo insieme tutti i pezzi, è “Versi Sparsi”.





I temi trattati nei componimenti hanno sempre una matrice personale? Il lettore può immedesimarsi facilmente nelle tue parole?

Per me non è importante la matrice personale di un racconto, una poesia o un’opera d’arte in generale. Spero che ogni persona dia il proprio punto di vista alle mie poesie, o almeno a quelle in cui si riconosce e si rispecchia. Quindi direi che tutte le mie poesie nascono da una matrice personale per trasformarsi in un messaggio universale. Ad esempio: la nascita del mio primo figlio diventa la nascita di tutti i primogeniti o forse del primo uomo sulla terra.







C’è una poesia a cui sei particolarmente legata?

Non saprei rispondere in maniera univoca a questa domanda, infatti dipende dal momento e dal sentimento in cui leggo il libro. Forse più che a una poesia sono legata ad alcune delle Giovani Darie e alle emozioni che provavano. Ognuna di loro vive in me ma non è più me.



Hai in mente altri progetti per il futuro?

Al momento sto revisionando un romanzo che uscirà la prossima primavera e porterò al salone del libro di Torino nel 2026. A parte le poesie ho già tanti altri romanzi nel cassetto e anche una ballata. Tuttavia, mi voglio prendere il giusto tempo per ogni progetto dedicando energie e passione e restituendo ad ogni opera la propria dignità, affinché risplenda della forza con cui è stata forgiati.





