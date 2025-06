Trai film animati che potrebbero quest’anno entrare nella corsa ai premi si fa notare Predator: Killer of Killers, l'ottavo capitolo della saga Predator, acclamato dalla critica (97% Rotten Tomatoes) per il suo stile ibrido ispirato a Arcane e Akira, realizzato con Unreal Engine, una tecnologia di rendering in tempo reale usata nei videogiochi, qui impiegata per creare un’animazione stilizzata, dinamica e cinematografica. Questa scelta ha impressionato molti critici e tecnici del settore.

Il film è un'antologia di tre episodi, ognuno ambientato in un'epoca storica diversa (Scandinavia 841 d.C., Giappone feudale 1609, Seconda Guerra Mondiale 1942), dove guerrieri umani affrontano i Predator in scontri epici e tragici.

Il cast vocale include Michael Biehn e Doug Cockle. Il film è stato distribuito il 6 giugno su Hulu (USA) e Disney+ (internazionale).