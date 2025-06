Il prossimo sabato 14 giugno, Milano ospiterà una delle tappe più attese del concorso Mister Talent of Italy, evento che sta conquistando l’attenzione dei giovani aspiranti modelli e attori di tutta Italia. L’appuntamento è fissato presso il Doria Grand Hotel, cuore pulsante della moda e dello spettacolo milanese.

Il concorso, ideato e organizzato da GR Show Srl, ha l’obiettivo di celebrare il talento in tutte le sue forme, offrendo ai partecipanti la possibilità di emergere in un settore altamente competitivo. “Crediamo che il talento non conosca confini né nazionalità”, affermano gli organizzatori, sottolineando l’importanza di dare spazio alle nuove generazioni e alle loro aspirazioni creative.

La giuria che visionerà i casting della selezione milanese sarà composta da esperti del settore, tra cui il testimonial ufficiale Gennaro Lillio, che porterà la sua esperienza e il suo carisma per guidare i giovani talenti verso il successo. “È un onore far parte di questo progetto che valorizza la bellezza e la personalità dei partecipanti”, ha dichiarato Lillio.

I candidati selezionati nelle varie tappe regionali accederanno alla finale nazionale, che vedrà la partecipazione dei migliori 30 talenti provenienti da tutta Italia. La selezione milanese si inserisce in un tour che ha già toccato città come Napoli e Sanremo, con prossime tappe previste a Bari, Reggio Calabria, Palermo e Catania.

Per partecipare, è necessario prenotare il proprio appuntamento contattando il numero 334 633 1241. Ulteriori informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale: www.mistertalentofitaly.it. Con il debutto televisivo imminente e una giuria composta da personaggi di spicco, Mister Talent of Italy si conferma come il talent show da non perdere, destinato a diventare uno dei punti di riferimento dell’intrattenimento italiano.

In foto gli Imperfetti Mirko Pepi e Giulia Russo, l’influencer Daniele De Bosis e gli ex tronisti Nicole Santinelli e Alessio Pecorelli durante le fasi di registrazione televisiva a Roma.