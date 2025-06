Dopo aver conquistato il prestigioso People’s Choice Award al TIFF dello scorso anno, sta finalmente per arrivare nelle sale americane The Life of Chuck di Mike Flanagan, un'opera tratta dall'universo di Stephen King.

Questo non è un semplice film, ma un'esperienza meditativa e profondamente rivelatrice. Con la precisione e la delicatezza di una fiaba, unita alla vitalità e all'energia contagiosa di un musical, ci avvolge in una carezza malinconica capace di toccare le corde più intime del nostro essere nel caos dell'esistenza.

Flanagan evita con maestria ogni accenno di sentimentalismo o facile stucchevolezza. Quella che ci viene offerta è una biografia intima raccontata al contrario, come una vecchia pellicola che si riavvolge, ma che anziché perdere significato, ne acquista uno ad ogni singolo fotogramma