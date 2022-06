Ancora un giro da record al Sachsenring per Francesco Bagnaia che con il tempo di 1:19.931 - unico pilota a scendere sotto l'1:20 - ha conquistato la pole del GP di Germania.

Subito dietro il pilota della Ducati, con 76 millesimi di ritardo, troviamo la Yamaha del leader del mondiale Fabio Quartararo, capace di andare più veloce del suo avversario solo nel primo settore.

Solo di 20 millesimi il distacco che lo separa dalla Ducati Pramac di Zarco, terzo pilota della prima fila.

The power of new tyres! 🤯@PeccoBagnaia hits a 1:19 as soon as he starts his second run 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/uWnIvSqEsJ