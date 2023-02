Il gioiellino d'animazione targato A24, Marcel - The Shell, prova a rovesciare la leadership di Pinocchio di Guillermo Del Toro che parte favorito ai prossimi Oscar nella categoria Best Animated Feature.

Le due apprezzate pellicole non solo hanno conquistato la candidatura a tutti i precursori, ma si sono divise anche i principali riconoscimenti conquistati durante l'Awards Season, conquistando preziose nomination agli Annie Awards, i premi che celebrano il mondo animato per il cinema e la tv.

Attualmente Pinocchio è in testa perché ha dalla sua parte 2 importanti premi chiave come il Critics Choice Award e il Golden Globe, mentre Marcel - The Shell ha vinto preziosi riconoscimenti assegnati dai circoli dei critici americani come il National Board of Review e il New York Film Critics Circle Award.