Nel fine settimana la Formula 1 sarà di nuovo in pista sul circuito di Suzuka per il Gran Premio del Giappone. La pista, lunga 5,8 Km da percorrere in 53 giri, ha 18 curve ed una sola zona di DRS. Nonostante questo, la velocità media è intorno ai 230 km/h e c'è pochissimo margine di errore, fin dall'ingresso in curva 1, che introduce alla serpentina che si chiude in curva 7 che costringe i piloti a non dover perdere mai la concentrazione per non rischiare non solo una perdita di tempo, ma anche un fuori pista che, vista la vicinanza delle barriere in quel tratto, potrebbe costar caro.

Come nel 2024, Suzuka è nuovamente un appuntamento primaverile, ma non sembra che ciò potrà modificare lo scenario: infatti per domenica non è esclusa la possibilità di pioggia!

Per Fred Vasseur, team principal Ferrari - "il circuito di Suzuka è particolarmente impegnativo per le monoposto e per i piloti, che amano la sfida rappresentata dalle sue iconiche curve. Tutta la squadra, ora più che mai, deve essere concentrata sull’obiettivo di mettere Charles e Lewis nella condizione di poter sfruttare costantemente tutto il potenziale della SF-25, dato che finora ci siamo riusciti soltanto al venerdì e in Cina nella Sprint. In Formula 1 i dettagli sono fondamentali: dalla preparazione del weekend in fabbrica, all’esecuzione in pista adattandosi alle mutevoli condizioni che possono presentarsi in gara. Una volta che avremo messo tutto a punto, avremo un’idea più chiara di dove siamo".

Per questa gara, da segnalare lo scambio di piloti in casa Red Bull. Dopo le deludenti prestazioni nei primi due gran premi da parte di Liam Lawson, il giapponese Yuki Tsunoda è stato promosso: da Racing Bull passa a Red Bull e gareggerà al fianco di Max Verstappen, mentre il pilota neozelandese dovrà darsi da fare alla guida di una Racing Bull.





Questo il calendario del Gran Premio del Giappone

Venerdì 4 aprile

Practice 1 04:30 - 05:30

Practice 2 08:00 - 09:00

Sabato 5 aprile

Practice 3 04:30 - 05:30

Qualifiche 08:00 - 09:00

Domenica 6 aprile

Gara 07:00





